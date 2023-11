Atleta mirim futuro do atletismo brasileiro

O mais novo talento brasileiro feminino de corrida de rua com apenas 11 anos de idade. 35 provas disputadas e 35 Podiums conquistados. Com somente 1 segundo lugar. Em menos de dois anos correndo, Lais vem se destacando em todas as provas que disputa.

Foi descoberta e chamou a atenção de seu professor na escola durante a aula de atividade física, pois se destacava dentre os outros alunos.

Leia + Sobre todos os Esportes

O professor conversou com ela e seus pais dizendo que ela tinha muito talento e dito no esporte. Desde então, Lais se dedicou, treinou, vem brilhando, mostrando todo seu potencial e talento nas corridas de rua. Que ela receba todo o apoio que merece.

Campeonato Amador de Nova Odessa jogos decisivos

O Campeonato Municipal de Futebol Amador 2023 de Nova Odessa tem jogos decisivos neste final de semana, todos válidos pelas semifinais das três divisões em disputa. Pela 1ª Divisão, no sábado (18/11), no Campo do Progresso, o UVA encara o Atlético Alvorada às 15h30. Na segunda partida, às 17h30, o EC Real enfrenta o AA Matsubara.

Na 2ª Divisão são os jogos de volta. No último domingo, o São Manoel FC venceu o Maranhão FC por 2×1, enquanto o Guarapari mandou 2×0 pra cima do Klavin FC. Com isso, os times que perderam terão a chance de brigar pela vitória neste domingo (19/11). Caso isto ocorra, a decisão para saber quem avança para a final será nos pênaltis. As partidas serão às 10h nos Campos da Vila Azenha e do Progresso, respectivamente.

As semifinais da 3ª Divisão serão disputadas entre Desportivo Déli FC x Lottus FC, às 8h, no Campo do Progresso, e Juventus x Cardel FC, também às 8h, no Campo da Vila Azenha.

Os artilheiros do Campeonato são: Bruno Cesar (AA Matsubara, 1ª Divisão), com 8 gols; Juliano Henrique (São Manoel FC, 2ª Divisão), com 7 gols; e José Gabriel (Redbull), com 8 gols.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP