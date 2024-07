Conheça 4 benefícios de se treinar no frio

O aconchego de uma cama quentinha ou uma hora de treino? Com a chegada do inverno, essa escolha se torna ainda mais desafiadora, já que as baixas temperaturas podem desmotivar a prática de exercícios físicos. No entanto, especialistas afirmam que a melhor decisão para a saúde é espantar a preguiça e manter a rotina de atividades. Além do corpo precisar estar em constante movimento, a verdade é que há diversas vantagens de se exercitar em dias frios.

“Se movimentar no inverno é uma forma de reduzir os casos de superaquecimento durante os treinos, melhorar o desempenho aeróbico e adaptar o corpo a diferentes condições climáticas”, diz Brígida de Almeida Sousa, educadora física e professora na Academia Gaviões. A especialista separou os principais benefícios de se mexer no inverno, confira abaixo:

Queima de mais calorias

“A exposição ao frio amplifica os resultados da atividade física. Nesse tipo de situação, o corpo trabalha com foco em manter uma temperatura estável, o que resulta em um maior gasto de energia e estimulando assim a termogênese. Ou seja, a capacidade de queimar calorias para gerar calor”, explica Brígida.

Fortalecimento do sistema imunológico

“O exercício regular melhora a circulação sanguínea, facilitando o transporte de células imunológicas pelo corpo, o que ajuda na detecção e combate das infecções. Além disso, a prática aumenta a produção de substâncias anti-inflamatórias, o que auxilia também na regulação do sistema e na diminuição do risco de inflamações crônicas. Portanto, manter uma rotina de movimento para o corpo é uma ótima opção para reduzir as chances de ficar doente em época de frio”, revela a educadora.

Saúde mental em dia com treino

“Em dias cinzentos os momentos de desânimo na rotina são mais frequentes, o que pode impactar a nossa saúde mental. Neste caso, a atividade física é o segredo para garantir um emocional mais equilibrado, visto que movimentar o corpo libera uma substância chamada endorfina, que é capaz de melhorar o humor, reduzindo episódios de estresse e depressão”, esclarece a especialista.

Hidratação

“No frio tendemos a diminuir o consumo de água. Por sua vez, a atividade física estimula a necessidade de ingestão do líquido, auxiliando a manter a hidratação do corpo”, pontua a professora.

Além de reforçar a importância de incluir um aquecimento antes do treino e um alongamento no pós para evitar lesões, Brígida também faz algumas recomendações para aqueles que não irão deixar de treinar no inverno. “Para não desanimar nos dias frios, é importante ter um planejamento. Estabelecer metas claras de exercícios e comprometer-se a segui-los. Indico também um monitoramento corporal, que nada mais é do que estar atento aos sinais do corpo para ajustar o treinamento e evitar lesões, caso seja necessário”, finaliza a educadora.

