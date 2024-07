Unidades do Senac da região estão com mais de 8 mil vagas gratuitas em cursos para o 2º semestre

Para quem deseja se desenvolver profissionalmente ou iniciar uma nova carreira neste segundo semestre, o Senac, por meio do Programa Senac de Gratuidade, disponibilizará mais de 8 mil vagas 100% gratuitas, entre julho e dezembro de 2024, no Centro Universitário Senac – Águas de São Pedro e nas unidades de Americana, Campinas, Itapira, Limeira, Mogi Guaçu, Piracicaba e São João da Boa Vista. Vários cursos já estão com inscrições abertas. Para se candidatar, o interessado deve ter renda familiar de até dois salários mínimos federais por pessoa. As bolsas de estudo podem ser solicitadas a partir de 20 dias antes do início das aulas do curso desejado.

Os títulos oferecidos abrangem diferentes áreas do conhecimento como beleza e estética, bem-estar, comunicação e marketing, desenvolvimento social, design, artes e arquitetura, educação, gastronomia e alimentação, gestão e negócios, idiomas, meio ambiente, segurança e saúde no trabalho, moda, saúde, tecnologia da informação e turismo e hospitalidade.

Em toda a rede do Senac São Paulo são 70 mil oportunidades de bolsas de estudo 100% gratuitas para cursos técnicos e livres, no 2º semestre. As vagas são distribuídas entre as 63 unidades da instituição no estado.

Os cursos programados e que já estão com inscrições abertas podem ser consultados na página de cada unidade, por meio do Portal Senac: www.sp.senac.br.

Programa Senac de Gratuidade

O processo de inscrição é aberto sempre a partir das 12 horas, 20 dias antes do início do curso, no Portal Senac, pelo site do Programa Senac de Gratuidade. As inscrições são por ordem de chegada em uma fila de espera virtual. Além disso, é preciso entregar os documentos solicitados pela unidade relativa à vaga dentro do prazo estipulado. Não é necessário fazer provas ou testes para ter acesso às bolsas. Para mais informações, acesse o link: https://www.sp.senac.br/programa-senac-de-gratuidade.

Serviço:

Centro Universitário Senac – Águas de São Pedro

Endereço: Av. Carlos Mauro, s/n – Centro – Águas de São Pedro/SP Site: https://www.sp.senac.br/centro-universitario-senac-aguas-de-sao-pedro

Senac Americana

Endereço: Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila Gallo – Americana/SP Site: https://www.sp.senac.br/senac-americana

Senac Campinas

Endereço: Rua Sacramento, 490 – Centro – Campinas/SP Site: https://www.sp.senac.br/senac-campinas

Senac Itapira

Endereço: Praça Bernardino de Campos – Centro – Itapira/SP Site: https://www.sp.senac.br/senac-itapira

Senac Limeira

Endereço: Rua Quadros Sobrinho, 1 – Centro – Limeira/SP Site: https://www.sp.senac.br/senac-limeira

Senac Mogi Guaçu

Endereço: Rua Adelino Damião, 55 – Jardim Paulista – Mogi Guaçu/SP Site: https://www.sp.senac.br/senac-mogi-guacu

Senac Piracicaba

Endereço: Rua Santa Cruz, 1148 – Bairro Alto – Piracicaba/SP Site: https://www.sp.senac.br/senac-piracicaba

Senac São João da Boa Vista

Endereço: R. São João, 204 – Centro – São João da Boa Vista/SP Site: https://www.sp.senac.br/senac-sao-joao-da-boa-vista

