Conheça os benefícios da gastronomia funcional

A gastronomia funcional busca utilizar ingredientes saudáveis durante o preparo das refeições, preservando os nutrientes dos alimentos. Uma pequena mudança na receita, como escolher um prato refogado ou assado ao invés de frituras, alimentos processados ou ultraprocessados, pode fazer uma grande diferença para a saúde.

Thaysa Aguiar, nutricionista e professora do curso de Nutrição da UNINASSAU Boa Viagem, explica as escolhas que são feitas nesse tipo de gastronomia. “São priorizados alimentos ricos em fibras, probióticos, vitaminas e minerais. Além disso, são utilizados alimentos com ação antioxidante. Ao inseri-los no cardápio, as pessoas vão notar diversos benefícios, como melhora na digestão, no funcionamento do intestino, no humor e na qualidade do sono. Por meio de uma alimentação saudável, também é possível prevenir diversas doenças, como diabetes e obesidade”.

A nutricionista ainda indica que essa é uma ótima opção para quem busca emagrecer. “Apesar de não ser uma dieta milagrosa, um plano alimentar planejado de acordo com as necessidades do paciente e elaborado por um profissional especializado traz resultados duradouros. O principal é evitar açúcares, gorduras saturadas e sódio, dando preferência a frutas, legumes, verduras, especiarias, grãos integrais e oleaginosas”.

