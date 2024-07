Jogos Regionais começam quarta com 3 etapas simultâneas

Leia + Sobre todos os Esportes

Uma competição que se define em menos de um mês e que vale vaga direta em outro importante evento. Assim são os Jogos Regionais, organizado pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e que neste ano chega à 66ª edição.

Os Jogos se desenrolam em oito etapas regionais, todas disputadas durante o mês de julho. Os municípios de São Caetano, Botucatu e Sertãozinho abrem as atividades simultaneamente, entre os dias 3 e 13. São 23 modalidades, duas categorias (livre e sub-21) e a estimativa é que até 18 mil atletas de todo o Estado participem.

“Os Jogos Regionais é um dos eventos mais tradicionais do calendário da Secretaria de Esportes do Estado. É um campeonato que atende à todas as aspirações: ao mesmo tempo em que pode representar o início de uma carreira esportiva, os Jogos servem também para consolidar quem já está na ativa há algum tempo”, diz a secretária de Esportes do Estado, coronel Helena Reis.

Além dos títulos e das marcas pessoais, os atletas dos Jogos têm uma outra boa razão para darem o seu melhor nos Jogos: campeões e vices de cada prova garantem vaga direta nos Jogos Abertos Horácio Baby Barioni, que acontecem em novembro, em São José do Rio Preto.

Confira as etapas e datas dos 66º Jogos Regionais:

– São Caetano (1ª Região) – 3 a 7 de julho

– Botucatu (3ª Região) – 3 a 7 de julho

– Sertãozinho (5ª Região) – 3 a 7 de julho

– Tupã (7ª Região) – 8 a 18 de julho

– São Sebastião (2ª Região) – 17 a 27 de julho

– Bragança Paulista (4ª Região) – 17 a 27 de julho

– Araçatuba (6ª Região) – 17 a 27 de julho

– Itapetininga (8ª Região) – 17 a 27 de julho

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP