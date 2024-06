RESUMO DO LIVRO Wyna, daqui a 3 estrelas

A estória narrada neste livro trata acerca de uma sucessão notável e singular de belíssimas e sublimes experiências oniricas vividas e experimentadas no decorrer de toda a sua vida por um terráqueo que foi escolhido e preparado por seres muito evoluídos espiritualmente dos mais altos planos cósmicos.

Em virtude de suas qualidades especiais e pelo fato de possuir uma mente cósmica, para o contato com uma belissima, encantadora, magnética e fascinante mulher alienígena cujo planeta natal se encontra no sistema estelar de Antares, a qual se chama Wyna.

No decorrer da trama o terraqueo é preparado e treinado de forma gradual e cada vez mais intensa para o contato com a Wyna, com o fim último de ambos realizarem uma missao conjunta de grande importância para a garantia da ocorrência da linha do tempo do futuro positivo e brilhante da Humanidade terrestre.

