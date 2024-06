O novo Parque Municipal das Crianças de Nova Odessa será em uma área pública de 10,5 mil metros quadrados com dezenas de atrações que será inaugurada neste domingo (30/06), às 9h.

A construção da gigantesca área de lazer foi viabilizada pela atual gestão municipal através de uma parceria com a iniciativa privada – uma contrapartida da Midas Incorporadora e Administradora Ltda. Com investimento total estimado em cerca de R$ 5 milhões, o local promete ser o maior “point” de lazer das famílias novaodessenses, além de promover a atração de turistas para a cidade.

Fonte no parque

O parque oferece ainda jardim de contemplação, área de descanso, área de piquenique, praça de alimentação, sanitários e administração. Além da Casa na Árvore sob a histórica seringueira existente na área da antiga Associação dos Servidores de Nova Odessa – e preservada no novo projeto –, duas grandes atrações incluídas pelo prefeito e pela Midas no local são o pet place e a Fonte Interativa, que deve ser a primeira da região.

“É uma satisfação ver que um sonho de criança que eu tinha, que é construir esse parque enorme para as nossas crianças, se tornou também o sonho do Messias assim que eu expliquei para ele o que a gente queria fazer na área da antiga ASMNO, que estava abandonada havia anos, e que agora se tornou esse lugar maravilhoso para nossas famílias passearem. E, para mim, é um orgulho como prefeito ter viabilizado essa obra maravilhosa para toda a nossa população”, comentou o prefeito Leitinho.

Além da “liberação” de todos os brinquedos e atrações (com exceção da Fonte Interativa, ainda em fase final de instalação), a programação da inauguração do Parque das Crianças neste domingo inclui também a distribuição de algodão doce e pipoca, apresentações de esportes, vários food trucks da cidade e muitas atrações especiais.

Após a inauguração, o local vai funcionar inicialmente de quarta-feira a domingo, das 9h às 18h, sempre com entrada gratuita. O Parque das Crianças fica na Avenida Brasil, altura do nº 800, no Parque Fabrício (em frente à empresa Novaplast).

Inauguração do Parque Municipal das Crianças de Nova Odessa

Domingo, 30 de junho de 2024

Às 9h

