Conselho Municipal de Política Cultural de Santa Bárbara recebe recomposição de 16 representantes da sociedade civil

Fazedores de Cultura de Santa Bárbara d’Oeste da sociedade civil podem integrar as câmaras setoriais do seu campo de trabalho. O Conselho Municipal de Política Cultural convida para as reuniões de recomposição das áreas de Teatro, Patrimônio Histórico, Artes Visuais, Literatura e Narrativa Oral, Dança, Cultura Afro-brasileira, Popular e Urbana e Hip Hop, conforme lista abaixo, atendendo a Lei Municipal nº 4.606 de 29 de maio de 2024. O encontro da Câmara Setorial de Música já ocorreu no dia 12 deste mês.

Ao todo são eleitos 16 representantes da sociedade civil divididos em titulares e suplentes. No caso do representante cujas atividades se relacionem com a preservação do Patrimônio Histórico do Município, há indicação do Codepasbo (Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Santa Bárbara d’Oeste.

As Câmaras Setoriais têm como função propor ao Conselho diretrizes culturais pertinentes ao seu segmento e manifestar-se sobre questões pautadas por seus indicados nas reuniões mensais. Além disso, o Conselho conta com a Comissão de Análise, Seleção, Acompanhamento e Fiscalização de Projetos (Casaf), que tem autonomia na análise técnica e decisão de seleção quanto a inscrição de projetos em editais publicados pela Secretaria.

Vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo, o Conselho é composto por 16 membros, entre titulares e seus respectivos suplentes, representando em paridade o Poder Público e a Sociedade Civil. Foi criado em 1998 e reestruturado pela Lei Municipal nº 3.859, de 28 de julho de 2016 e Lei Municipal n° 3.979, de 2017, que inclui a Câmara Setorial de Cultura Popular e Urbana, atualizado pela Lei Municipal nº 4.606.

Confira a agenda das reuniões das câmaras setoriais do Conselho Municipal de Política Cultural de Santa Bárbara:

Câmara Setorial de Artes Visuais

Dia 18 de junho, às 19 horas

Local: Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini” | Rua João Lino, 362, Centro

Câmara Setorial de Dança

Dia 20 de junho, às 9h30

Local: Laboratório da Dança – Fernanda Araújo | Rua Fernando de Assis Saes, 278, Centro

Câmara Setorial de Hip Hop

Dia 20 de junho, às 20 horas

Local: Parque Araçariguama | Rua 21 de Abril, s/nº, Jardim Itamaraty

Câmara Setorial de Literatura e Narrativa Oral

Dia de 25 de junho, às 19h30

Local: Ponto de Cultura Confraria do Conto | Rua Rio Grande do Norte, 98, Vila Grego

Câmara Setorial de Cultura Afro-brasileira, Popular e Urbana

Dia 27 de junho, às 19 horas

Local: Centro Cultural “Edgard Centro Cultural Edgard Tricânico D’Elboux” | Rua Padre Artur Sampaio, 76, Conjunto Roberto Romano

Câmara Setorial de Teatro

Dia 28 de junho, às 19 horas

Local: Espaço Arte-Móvel | Rua João Pessoa, 601, Cidade Nova

