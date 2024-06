Prefeitura de Sumaré aumenta alcance e chega a 228 ruas e avenidas com lâmpadas LED instaladas

A Prefeitura de Sumaré intensifica a modernização da iluminação pública. O município já instalou lâmpadas LED em 228 ruas e avenidas e a cidade avança na melhoria da infraestrutura urbana.

A região central de Sumaré concentra as mais recentes ações de modernização da iluminação. A substituição das antigas lâmpadas por modernas luminárias de LED já trouxe uma série de benefícios, incluindo maior eficiência energética, redução de custos de manutenção e melhoria na visibilidade noturna, o que contribui diretamente para a segurança dos moradores.

“O investimento na modernização da iluminação pública é essencial para a qualidade de vida dos nossos moradores. A iluminação de LED melhora a visibilidade nas ruas, traz economia aos cofres públicos, uma vez que são mais duráveis e consomem menos energia”, afirmou o prefeito Luiz Dalben. “Nosso objetivo é transformar Sumaré em uma cidade cada vez mais segura e eficiente”.

A Área Cura, uma das regiões mais populosas de Sumaré, já totaliza a instalação de lâmpadas LED em quase 80% de suas vias públicas. O avanço é resultado de um planejamento estratégico que visa cobrir toda a extensão do município com tecnologia de ponta em iluminação.

“Estamos orgulhosos do progresso que fizemos na Área Cura. Esse é um passo importante para garantir que todas as regiões de Sumaré tenham a mesma qualidade de infraestrutura. A iluminação pública é um fator importante para a segurança e o bem-estar da população”, destacou o deputado estadual Dirceu Dalben.

As lâmpadas LED têm uma vida útil mais longa, o que significa menos substituições e menor custo de manutenção. Além disso, elas consomem menos energia, o que resulta em uma economia significativa nas contas de eletricidade. A iluminação mais clara e uniforme também melhora a segurança viária e reduz a criminalidade, criando um ambiente mais seguro para os moradores.

O prefeito Luiz Dalben reafirmou o compromisso de continuar investindo em melhorias para Sumaré. “Não vamos parar por aqui. Nosso objetivo é continuar avançando, garantindo que todos os bairros e regiões de Sumaré recebam os benefícios de uma infraestrutura moderna e eficiente. Agradeço a todos os envolvidos por esse progresso e ao deputado Dirceu Dalben pelo apoio constante.”

A iluminação de LED vai chegar a 100% das ruas e avenidas de Sumaré, tornando a cidade como uma das primeiras da RMC (Região Metropolitana de Campinas) que alcançarão esse feito.



O sistema de iluminação conta com antenas de telegestão, permitindo a detecção de danos via sensores individuais. Isso significa que, quando uma lâmpada queimar, a central de manutenção será alertada em tempo real.

Com o novo contrato de PPP (Parceria Público-Privada) firmado pela Prefeitura com o Consórcio Ilumina Sumaré pelos próximos 20 anos, o número para solicitações de manutenção é o 0800 779 2000, atendendo de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O prefeito Luiz Dalben firmou a PPP em fevereiro, em um investimento de mais de R$ 165 milhões.

Ainda está previsto o programa de inspeção de qualidade nos equipamentos a serem instalados na rede de iluminação e a implantação de plano de manejo e destinação dos resíduos e equipamentos em desuso, prevendo descarte que elimine riscos de derramamento de substâncias prejudiciais ao meio ambiente. Mais de 26 mil pontos receberão a troca de lâmpadas nos próximos meses, além da implantação de mais mil novos pontos durante o primeiro ano de contrato da concessão.

