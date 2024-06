UBSs de Santa Bárbara realizam 375 mil atendimentos em 2024

Principal porta de entrada dos serviços de saúde do SUS (Sistema Único de Saúde), as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Santa Bárbara d’Oeste realizaram mais de 375 mil atendimentos e procedimentos no primeiro quadrimestre de 2024, aumento de 22% em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram apresentados durante a Audiência Pública da Secretaria de Saúde, realizada na Câmara Municipal no dia 29 de maio.

No período, as 18 UBSs do Município foram responsáveis por 57.647 consultas médicas (clínica médica, ginecologia/obstetrícia e pediatria), 74.102 atendimentos de enfermagem, 171.998 procedimentos médicos e de enfermagem, 4.638 atendimentos de pré-natal, 28.030 vacinas aplicadas, 17.774 ações de atividades coletivas, 5.892 visitas domiciliares, 2.982 atendimentos de serviço social, 7.989 atendimentos de saúde bucal, 2.992 atendimentos e procedimentos no SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar), 1.482 exames de eletrocardiograma e 401 ações da Nutrição.

Orientação

A Prefeitura orienta a população a procurar atendimento médico nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), que devem funcionar como a “porta de entrada” do SUS (Sistema Único de Saúde). Importante ressaltar que a maioria das doenças podem ser prevenidas, diagnosticadas e tratadas nestes locais, sendo fundamental que o paciente estabeleça e fortaleça cada vez mais um vínculo com a UBS mais próxima da sua casa, possibilitando um acolhimento e acompanhamento mais apropriados. No caso dos Prontos-socorros, devem ser procurados exclusivamente em situações da urgência e emergência, como suspeita de infarto, AVC (Acidente Vascular Cerebral), acidentes, fraturas, desconforto respiratório, dores fortes, quadros de febre associados a outros sintomas, entre outros.

Para agendamento de consulta na rede pública municipal, o paciente deve comparecer à UBS mais próxima da residência, munido de documento de identificação com foto, CPF, cartão SUS e comprovante de endereço recente no seu nome.

Faltas em consultas

Ainda durante a última Audiência Pública, a Secretaria de Saúde informou que registrou no último quadrimestre 9.088 faltas em consultas médicas e 1.929 em consultas odontológicas nas UBSs. Das 69.453 consultas médicas agendadas no período, 13,08% não foram realizadas em virtude de ausências sem justificativa. Em relação às consultas odontológicas, o percentual de faltas foi ainda maior, chegando a 19,4% dos 9.918 agendamentos.

As faltas sem justificativas ou aviso prévio prejudicam outros pacientes que aguardam por agendamento e poderiam ser atendidos, caso as ausências fossem comunicadas com antecedência. Nos últimos anos a Prefeitura tem se empenhado em diminuir o número de faltas, por meio de ações de conscientização junto à população.

Além disso, todos os pacientes são orientados a manterem os seus dados cadastrais atualizados junto aos serviços de Saúde, informando quaisquer alterações, principalmente aquelas relacionadas aos contatos telefônicos. É por meio desse canal que os munícipes são informados sobre os agendamentos para as suas consultas, exames e procedimentos.