Consolidada, moda comfy chega à alfaiataria

A moda comfy, ou moda confortável, se consolidou e hoje tem espaço cativo nos guarda-roupas. Com o ritmo acelerado do dia a dia e a busca por um estilo de vida mais prático e funcional, os looks que contemplam peças esportivas e sofisticadas são escolhas certeiras para quem aprecia a junção entre conforto, funcionalidade e elegância.

O estilo considera peças com tecidos macios, leves, cortes ajustados ao corpo associados à facilidade de cuidado com peças que não amassam, secam rápido e oferecem benefícios como respirabilidade e frescor.. A nova estética oferece um visual despojado, mas elegante e que se adapta as mais diversas composições, trazendo outfits conceituais e cheios de personalidade.

O conceito comfy ganhou o mundo durante a pandemia, já que a população precisou ficar em casa e se adequar ao home office e em seguida ao formato híbrido de trabalho. Essa nova perspectiva trouxe um olhar diferente sobre “se vestir bem”, combinando peças com acabamentos mais polidos com a pegada esportiva de itens como o tênis, que foram aos poucos ganhando espaço em diversos visuais. Nesse movimento, as roupas íntimas e de performance também se tornaram muito mais confortáveis. Junto a isso, a sustentabilidade também passou a ganhar mais espaço no consumo de moda.

As labels entenderam que esse tipo de vestuário veio para ficar, tanto que a alfaiataria passou a incorporar em definitivo as mesmas fibras antes mais presentes nas marcas fitness, prezando pelo conforto associado à funcionalidade, sendo ainda desenvolvidas de forma a reduzir o impacto no meio ambiente.

Diante deste cenário, quem surge como uma das protagonistas é SENSIL®, a poliamida premium que oferece o equilíbrio ideal entre conforto, tecnologia e mais sustentabilidade para a indústria da moda. Esta fibra é reconhecido por sua suavidade e respirabilidade, alta durabilidade, resistência e propriedades de secagem rápida, entre outros. Além disso, a produção incorpora práticas sustentáveis, como o uso de matérias-primas recicladas e processos que diminuem drasticamente o consumo de água e energia, alinhando-se com a crescente demanda por moda eco-friendly. “Na moda comfy, acreditamos que é possível unir estilo e praticidade sem renunciar ao conforto. O conceito dessa moda ganhou o coração dos consumidores por dois motivos principais. Primeiro, a valorização do caimento das peças, que são de estética clean e moderna, mas acolhedoras. Segundo, por romper a barreira de que para estar bem-vestida é necessário abrir mão do conforto ou estar sempre de salto alto”, afirma Fabianne Pacini, Diretora Global de Marketing da NILIT, líder global na produção de fibras de moda e desempenho com a poliamida premium e mais sustentável SENSIL®.

Grandes nomes como a estilista Tereza Santos, idealizadora da renomada Patachou e um sucesso nos anos 90, hoje à frente da inovadora marca Pronta, é a primeira marca feminina brasileira ancorada nos conceitos workleisure e quiet Luxury e que utiliza SENSIL® em sua alfaiataria, além da diva da moda brasileira Glória Coelho, sempre à frente de seu tempo já usa a poliamida em suas peças e recentemente assinou uma coleção em parceria com a Insider, marca conhecida pelas roupas de performance, são exemplos de quem aderiu à tendência.

A seguir, confira algumas dicas sobre como montar looks comfy que valorizam o conforto e a praticidade, sem perder a elegância.

1- Escolha tecidos tecnológicos e mais sustentáveis

Os tecidos tecnológicos, como SENSIL® são excelentes aliados na construção de um guarda-roupa comfy. A poliamida oferece diversas vantagens: uma produção que diminui o consumo de água e a emissão de CO ² , alta durabilidade, regulação térmica, evaporação rápida do suor, além de não precisar passar. Essas características fazem com que as roupas sejam ideais para quem busca praticidade e conforto. Aposte em peças como leggings, camisetas e vestidos feitos desse material.

2- Invista em roupas atemporais

Ao montar looks comfy, opte por peças atemporais que possam ser facilmente combinadas. Calças de moletom de corte reto, camisetas básicas e blusas de malha fina são exemplos de peças que nunca saem de moda e podem ser usadas em diversas ocasiões. A neutralidade dessas roupas facilita a criação de diferentes combinações, mantendo o conforto.

3- Aproveite a alfaiataria

Combine peças de alfaiataria com itens casuais e esportivos para criar um look moderno e descolado. Por exemplo, um blazer bem cortado com calça jogger confortável e uma camiseta básica. Finalize com tênis e mantenha os acessórios para finalizar. Essa combinação equilibra formalidade e descontração, perfeita para várias ocasiões do dia a dia.

4- Aposte em camadas

Montar looks com várias camadas é uma estratégia inteligente para se manter confortável em diferentes temperaturas. Use uma camiseta básica por baixo de um suéter leve, completando com uma jaqueta ou casaco.

5- Preze por modelagens confortáveis

Peças de modelagem solta são sinônimos de conforto. Calças, vestidos fluidos e blusas oversized permitem liberdade de movimento. Além disso, essas peças conferem um ar moderno e despojado ao visual.

