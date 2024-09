Sorrisos perfeitos: a nova era da Odontologia integrada à inteligência artificial

O avanço da tecnologia na área de saúde tem revolucionado diversas especialidades, e uma das que mais tem se beneficiado é a Odontologia. Softwares especializados, equipamentos de ponta e aplicação das mais recentes inovações tecnológicas, como a Inteligência Artificial (IA), já alteraram profundamente a forma como os tratamentos odontológicos são feitos.

Referência na área quando o assunto é a modernização do atendimento em Odontologia, o cirurgião-dentista Thiago Tofaneto, tem utilizado a Inteligência Artificial para refinar ainda mais os tratamentos que apresenta e criou o conceito de “Paciente Virtual”. Ele começa com um escaneamento completo da face do paciente, realizado por meio de tomografia computadorizada de alta resolução. Esse escaneamento permite a criação de um modelo tridimensional detalhado de toda a estrutura bucal, incluindo ossos, dentes, tecidos moles e articulações, que serve como base para todas as etapas do tratamento, desde o diagnóstico até a finalização. Com o auxílio de softwares especializados, cada detalhe do tratamento é simulado virtualmente, permitindo que o dentista visualize e ajuste o plano antes de qualquer intervenção física.

A aplicação da Inteligência Artificial (IA) nesse processo é um diferencial que eleva ainda mais a precisão e a eficiência dos tratamentos. “A IA auxilia na análise dos dados coletados, identificando padrões e anomalias que podem passar despercebidos a olho nu”, explica Tofaneto. Algoritmos ainda mais avançados podem simular o movimento dos dentes, prever o comportamento das próteses e até sugerir o melhor curso de ação para alcançar os resultados desejados. “O ‘Paciente Virtual’ não é apenas uma réplica estática, mas um modelo dinâmico que responde a diferentes cenários e opções de tratamento”, complementa.

Vantagens

Essa tecnologia traz inúmeros benefícios, tanto para o dentista quanto para o paciente. Para o profissional, utilizar tecnologia e IA auxiliam numa visão detalhada e precisa, reduzindo o risco de erros e aumentando a eficiência dos procedimentos. Já para o paciente, a possibilidade de visualizar o resultado final antes de qualquer intervenção proporciona segurança e confiança. O paciente sabe exatamente o que esperar e pode participar ativamente do processo de decisão, o que é fundamental para a satisfação com o tratamento.

No Instituto Tofaneto, essa abordagem tem se mostrado especialmente eficaz em casos complexos que exigem um alto grau de precisão, como reabilitações orais, ortodontia e implantes dentários. A integração da IA permite que a clínica ofereça soluções altamente personalizadas, adaptadas às necessidades e expectativas de cada paciente. Com isso, o Instituto Tofaneto se posiciona na vanguarda da Odontologia Digital, trazendo o futuro da odontologia para o presente e redefinindo os padrões de qualidade no atendimento odontológico.

Sobre Thiago Tofaneto

O cirurgião-dentista Thiago Tofaneto tem quase 20 anos de experiência em Odontologia. Após quase uma década atuando no formato tradicional, percebeu a necessidade de aprimorar suas técnicas para conquistar resultados mais precisos. Após investir na própria formação e ser um pioneiro na Odontologia Digital, inaugurou o primeiro espaço que atua 100% com Odontologia Digital em Blumenau (SC), o Instituto Tofaneto.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP