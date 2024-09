Nova pesquisa traz Chico com 57%, Giovana com 19% e Pascote com 2%

Nova pesquisa realizada pelo Instituto Ágili / TODODIA e divulgada nesta quinta-feira pelo Jornal Todo Dia, coloca o atual prefeito e candidato à reeleição Chico Sardelli (PL) em primeiro lugar nas intenções de votos em Americana com 57,6%. Em segundo lugar aparece Maria Giovana Fortunato (PDT) com 19,1% e em terceiro Ricardo Pascote (União) com 2,4%. Os eleitores que não votariam em nenhum dos candidatos somam 14,7%, e 6,2% não souberam ou não quiseram responder.

Considerando apenas os votos válidos, Sardelli alcança 72,8%, seguido por Giovana com 24,2% e Pascote com 3,1%.

Rejeição

A pesquisa também questionou os eleitores sobre o candidato que não votariam de jeito nenhum e a concorrente do PDT, Maria Giovana Fortunato, aparece em primeiro no ranking de rejeição, com 25,8%. Em segundo lugar, vem Ricardo Pascote, com 22,4%; Chico Sardelli, do PL, tem 14,2% de rejeição. Os eleitores que não rejeitam nenhum dos candidatos somam 26%. Não souberam ou não quiseram responder 11,6%.

O levantamento entrevistou 450 eleitores de Americana, maiores de 16 anos, entre os dias 20 e 23 de setembro, utilizando um questionário estruturado aplicado presencialmente. A margem de erro é de 4,6 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi custeada pela Rede Cidade de Americana e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-08591/2024.