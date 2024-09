O Radar Afya Whitebook, aplicação que utiliza inteligência artificial para ajudar na identificação de surtos epidemiológicos no país a partir de acessos a conteúdos médicos na plataforma Afya Whitebook, aponta um crescimento nas pesquisas relacionadas a doenças virais do sistema respiratório no estado de São Paulo.

Esse aumento tem sido observado desde o início do inverno, em junho, e reflete uma preocupação crescente com o impacto dessas doenças na população. De acordo com os dados mais recentes, as buscas por informações sobre Covid-19 no Afya Whitebook registraram um aumento de 31% entre os dias 25/08 e 01/09, comparado à semana anterior.

Segundo o médico Eduardo Moura, um dos especialistas por trás do Radar Afya Whitebook, este é o maior volume de buscas desde março deste ano, quando São Paulo enfrentou uma onda da doença. O dado destaca o retorno da atenção dos profissionais de saúde para o coronavírus. “Também foi possível avaliar que, além da Covid-19, outras doenças virais do sistema respiratório figuram entre as mais pesquisadas no Afya Whitebook. Entre elas, destacam-se a Otite Média Aguda, a Rinossinusite e a Pneumonia Comunitária”, indica o especialista.

A Otite Média Aguda (OMA), infecção do ouvido médio mais comum em crianças, mas que também afeta adultos após infecções virais, teve aumento nas buscas desde junho. Já a Rinossinusite, inflamação dos seios paranasais causada por vírus, bactérias ou alergias, também tem gerado maior interesse, agravada pelo frio. Típica de períodos frios, a Pneumonia Comunitária, comum por enfraquecer o sistema respiratório, segue amplamente pesquisada. Outro destaque é o aumento nas buscas por Caxumba Pediátrica, que afeta as glândulas salivares, causando dor e inchaço, especialmente em crianças.

Aumento nas buscas por medicamentos acompanha o crescimento das buscas por conteúdos de saúde

O aumento nas pesquisas sobre doenças respiratórias no Radar Afya Whitebook tem sido refletido também nas buscas por medicamentos relacionados em todo o país. Em agosto, a Cliquefarma – plataforma da Afya especializada na comparação de preços de medicamentos e outros produtos de saúde – registrou um crescimento de 194% nas pesquisas por autotestes de Covid-19, comparado ao mês anterior. No mesmo período, as pesquisas por descongestionantes nasais aumentaram 27%, enquanto os medicamentos para gripes e resfriados e antialérgicos registraram altas de 20% e 18% nas buscas, respectivamente.

Médico alerta para sintomas e cuidados

O Dr. Eduardo orienta que ao surgirem sintomas como tosse persistente, febre, dor de ouvido, congestão nasal intensa ou dificuldade para respirar, é importante procurar atendimento médico. “Esses sintomas podem ser indicativos de doenças virais respiratórias, como a Covid-19, otite média aguda ou pneumonia. O diagnóstico precoce permite um tratamento mais eficaz e ajuda a evitar complicações, especialmente em grupos de risco, como idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas”, alerta o especialista.

Leia+ Sobre saúde aqui no NovoMomento

Ele também reforça algumas medidas preventivas importantes para reduzir o risco de infecção. “Além de manter uma boa hidratação e alimentação balanceada para fortalecer o sistema imunológico, é importante que a vacinação esteja em dia, principalmente contra a gripe e a Covid-19. Evitar ambientes fechados e mal ventilados, lavar as mãos com frequência, utilizar máscaras em locais com maior aglomeração ou quando estiver com sintomas de gripe são caminhos sempre eficazes”, diz.

Sobre a Afya e inteligencia artificial

A Afya, líder em educação e soluções para a prática médica no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 32 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.593 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 20 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2023) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar.