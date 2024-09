Por que os idosos precisam suplementar a vitamina D?

A vitamina D tem reconhecimento científico na atuação sobre a saúde óssea, musculoesquelética e em diversos outros processos do organismo, a exemplo da proteção contra a degeneração neurocognitiva, prevenção e tratamento de quadros depressivos, doenças infecciosas, cânceres, doenças cardiovasculares, processos autoimunes, diabetes. Por isso, sua dosagem se faz necessária em todas as idades – sendo fundamental na velhice. “A literatura nos mostra que o idoso com baixa vitamina D pode ter risco aumentado para surgimento e piora nesses quadros”, explica Cíntia Moser, nutricionista da Dr. Shape, a maior rede de suplementos alimentares do Brasil, Especialista em Nutrição Esportiva e Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos.

A especialista afirma que a atuação solar sobre a pele deveria ser a fonte principal de vitamina D em humanos, mas mesmo em países ensolarados a deficiência dessa vitamina é um problema de saúde pública. “Mais uma vez, sérios estudos mostram que a hipovitaminose D (a deficiência desse nutriente) prevalece no inverno ou verão e um artigo recente mostrou que, mesmo no Nordeste brasileiro, reconhecido pela abundância solar, há esse problema dentre os idosos”, diz ela, citando a fonte: https://www.scielosp.org/article/csc/2022.v27n2/653-663/pt/.

O que fazer

Cíntia Moser diz que o idoso precisa ter seus níveis de vitamina D dosados para que haja a suplementação adequada. “Como a absorção dos nutrientes pelo organismo da pessoa idosa pode ser mais difícil, é aconselhável que a dosagem semanal seja fracionada”, explica.

A forma de administração da vitamina D também deve ser rigorosa. A vitamina D é lipossolúvel, ou seja, é melhor absorvida na presença de gordura. Então, o ideal é que ela seja ingerida após uma grande refeição, como o almoço.

