Uma pesquisa realizada com gestores do governo de São Paulo mostra 100% de aprovação da gestão da Santa Casa de Chavantes em unidades de saúde do estado. Dos participantes, 87,5% afirmaram estar “totalmente satisfeitos” com os serviços prestados pela OSS, enquanto 12,5% declararam estar “satisfeitos”.

A pesquisa de satisfação é fundamental para a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, pois oferece um feedback direto dos gestores das unidades de saúde. Esse retorno permite avaliar os resultados da gestão, identificar áreas de melhoria, fortalecer o diálogo com as equipes e assegurar a qualidade dos serviços prestados à população.

Além disso, 100% dos respondentes afirmaram que recomendariam os serviços prestados pela Santa Casa. Os números refletem a competência da organização em proporcionar um ambiente de trabalho colaborativo, sempre com foco na qualidade do atendimento ao paciente.

Os entrevistados são gestores das seguintes unidades de saúde: Hospital Geral Vila Nova Cachoeirinha, Conjunto Hospitalar do Mandaqui, Hospital Regional de Assis, Hospital Geral Vila Penteado, Hospital Santa Tereza, CAISM Philippe Pinel, Hospital Geral de Promissão e o Centro de Reabilitação de Casa Branca, todas localizadas no estado de São Paulo.

Em um dos comentários, um dos gestores do governo ressaltou que “a equipe da Santa Casa de Chavantes está comprometida com os cuidados ao paciente, enfrentando as adversidades locais com eficiência e minimizando as diferenças. Há uma interação positiva com as equipes locais, o que tem contribuído para a excelência do serviço prestado.”

Planejamento conjunto

Um dos pontos mais elogiados na pesquisa foi a comunicação efetiva entre a gestão da Santa Casa de Chavantes e os profissionais das unidades hospitalares. A boa interlocução e o planejamento conjunto foram apontados como fatores essenciais para o sucesso das operações. “Temos um bom diálogo com a parte administrativa, o que facilita a organização e o planejamento das atividades. O resultado tem sido excelente”, afirmou um dos gestores.

Esse diálogo constante permite que as necessidades específicas de cada unidade sejam identificadas e tratadas de forma ágil, garantindo que os serviços sejam ajustados de acordo com a demanda local. “O serviço de psiquiatria oferecido no CAISM Philippe Pinel, por exemplo, tem sido satisfatório. Ajustes foram feitos ao longo do último ano, aprimorando ainda mais o atendimento aos pacientes.”

Aperfeiçoamento

Outro aspecto ressaltado pelos participantes foi o comprometimento da Santa Casa com a educação contínua e o desenvolvimento técnico de seus colaboradores. A gestão tem incentivado a atualização científica e técnica dos profissionais, o que contribui para a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos.

“Os profissionais estão sempre atualizados e contribuem também na educação médica de alunos de graduação. Isso fortalece ainda mais o ambiente hospitalar e melhora o atendimento aos pacientes”, afirmou um dos participantes da pesquisa. Esse compromisso com a educação é uma marca registrada da Santa Casa de Chavantes e demonstra a visão de longo prazo da organização, que busca capacitar seus profissionais e proporcionar um atendimento de excelência.

Os dados mostram uma gestão que tem se destacado por sua capacidade de diálogo, planejamento e compromisso com a qualidade dos serviços prestados. Nas unidades geridas pela Santa Casa de Chavantes, os funcionários públicos percebem melhorias significativas, tanto no ambiente de trabalho quanto no atendimento aos pacientes.

Futuro e a Santa Casa

Para o futuro, a instituição continuará focada em aprimorar seus processos administrativos e assistenciais, buscando sempre atender às expectativas dos colaboradores e pacientes com a excelência que a caracteriza.

