Construção do Terminal Leste avança na Avenida Santa Bárbara

Avança a construção do Terminal Leste, o novo terminal urbano de Santa Bárbara d’Oeste, localizado às margens da Avenida Santa Bárbara, ao lado da “Cidade Saúde” (também em construção). Equipes realizam serviços de alvenaria na nova fachada, pintura, assentamento de portas e batentes, entre outros. O espaço ganha nova configuração, com a remodelação de toda a área de 1.800 m² e contemplará ainda os serviços da Coordenadoria de Transporte, espaço para a empresa responsável pela prestação do serviço de transporte coletivo do Município, Junta Militar, espaços para comércio, além de sanitários públicos e área de apoio para e funcionários.

O Terminal Leste atenderá as normas vigentes de acessibilidade e tem todos os ambientes projetados com iluminação e ventilação naturais, contando ainda com ar-condicionado. A iluminação será com lâmpadas LED proporcionando maior durabilidade e economia no consumo de energia e haverá a instalação dos equipamentos de proteção e combate a incêndios, sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), sistema de alarme e monitoramento e sistema de geração de energia solar com produção de energia renovável, limpa e sustentável.

