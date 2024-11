Morador em situação de rua furta sorvetes e acaba preso pela guarda

Um morador em situação de rua de 28 anos acabou preso na madrugada desta segunda-feira, por volta das 3h, após furtar sorvetes de uma conveniência no Jardim Conceição, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo a Guarda Civil Municipal, agentes em patrulhamento pelo lado externo do Parque dos Ipês visualizaram com o rapaz, que carregava um saco preto de lixo, levantando a suspeita dos guardas. O homem foi então abordado e, ao verificar o que tinha no interior do saco plástico, constatou-se tratar de diversos sorvetes sendo na sua maioria da marca que Kibom. Ao ser indagado, o suspeito expressou-se com dificuldade, mas informou ser morador em situação de rua e acabou confessando o furto.

Mais notícias da cidade e região

O local do furto foi uma conveniência do posto de gasolina New Vision, na Avenida Anhanguera, no Jardim Conceição. Os freezers de onde foram subtraídos os sorvetes não possuíam trancas e ficam no pátio do posto nas proximidades da loja de conveniência, do lado de fora. Foram furtados 17 sorvetes Corneto, 14 sorvetes Magnum, 26 palitos de sorvete de morango, um pote de sorvete de massa de 2l, um saco de massa de esfiha de 1,7 kg. O proprietário avaliou os produtos em $ 500.

Sendo assim, os fatos foram apresentados no plantão policial e o delegado de plantão ratificou a voz de prisão e autuou o indivíduo em flagrante por furto simples, sendo recolhido de forma provisória na cadeia pública local para posteriormente ser apresentado em audiência de custódia. As mercadorias furtadas foram restituídas ao proprietário.