Construtora deve gerar 500 vagas em Campinas

O mercado imobiliário cresceu 12% na capital paulista, com 90,2 mil apartamentos negociados no último ano.

O segmento mais dinâmico do setor foi o de luxo e superluxo. De acordo com levantamento da Brain Inteligência Estratégica, 4.935 unidades foram vendidas em São Paulo, um crescimento de 40% em relação a 2023. A boa performance na Capital tem reflexos no interior paulista, especialmente em cidades como Campinas, um dos principais polos de desenvolvimento e tecnologia do País. A atração de investimentos trouxe para a metrópole a EBM Desenvolvimento Imobiliário, maior construtora do Centro-Oeste.

A empresa vai investir em quatro novos empreendimentos na cidade, com a perspectiva de gerar 500 novos empregos em dois anos. O Wide, residencial de alto padrão da construtora no bairro Nova Campinas, já começa a absorver esta mão de obra.

Construtora em alta

“As perspectivas de bom desempenho para o mercado encontram um terreno fértil no interior paulista”, afirma Marcos Túlio Campos, diretor de Incorporação da EBM Desenvolvimento Imobiliário. “A metrópole desejada e potencial é um centro de atração de investimentos e impulsiona a expansão de negócios”, destaca.

Segundo levantamento realizado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), a construção civil tem sido a principal responsável pelo saldo de vagas na região. “Com a atuação da EBM, pretendemos expandir a oferta de trabalho com 500 novos postos no prazo de dois anos com quatro novos empreendimentos”, diz Marcos Túlio.

Já lançado, o residencial de alto padrão Wide Nova Campinas demanda mão de obra tanto para construção civil quanto para venda. Interessados em se candidatar devem enviar currículos ao RH da empresa: recrutamento@ebm.com.br.

O novo empreendimento se destaca pela localização privilegiada. Na rua Sir Alexander Fleming, o residencial se serve de uma estrutura completa de comércio e serviços, está próximo do Shopping Iguatemi Campinas e se conecta às principais vias de mobilidade da cidade.

Nas plantas flexíveis de 104 m2, três suítes, varanda gourmet, amplas salas de estar e jantar, entre outras dependências, refletem formas personalizadas de bem morar. As áreas de lazer e convivência dispõem de piscinas adulto e infantil, solarium, salão de festa, espaço gourmet, brinquedoteca, playground, equipamentos fitness e área de coworking.

Na fachada, a arquitetura elegante é valorizada pelo paisagismo receptivo e a utilização de materiais contemporâneos e detalhes em LED.

“Em Campinas, a EBM Desenvolvimento Imobiliário vem encontrando as condições favoráveis para a expansão de seus negócios. Nada mais justo que retribuir com geração de empregos e desenvolvimento que resulta do dinamismo imobiliário”, finaliza o diretor Marcos Túlio Campos.

Sobre a EBM

A EBM, empresa de desenvolvimento imobiliário, está há 42 anos no mercado. Com mais de 180 empreendimentos entregues em 6 Estados brasileiros e também no Distrito Federal, reúne em seu portfólio edificações residenciais, comerciais e hoteleiras, condomínios horizontais, loteamentos, centros comerciais e shopping centers. Como holding, atua em incorporação, propriedades e urbanismo, oferecendo soluções completas e o melhor resultado para clientes, parceiros e investidores. Sediada em Goiânia (GO), pelo segundo ano consecutivo a EBM é a maior construtora do Centro-Oeste, de acordo com o Ranking Intec, com empreendimentos de médio e alto padrões e econômicos. Dedicada a entregar qualidade e inovação em cada novo lançamento, ocupa a 18ª posição nacional, com 3 milhões de metros quadrados construídos.

