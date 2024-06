Durante a inauguração do Poupatempo Paulista e do Centro Municipal de Referência ao Empreendedor e Trabalhador da Prefeitura de Nova Odessa, na tarde desta quinta-feira (13/06), o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, reforçou o apoio da gestão do governador Tarcísio de Freitas à gestão do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

Participaram o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho), o deputado federal Carlos Sampaio, o deputado estadual Dirceu Dalben, o prefeito de Americana, Chico Sardelli, o presidente da Prodesp, Gileno Gurjão Barreto, o delegado da Polícia Federal em Piracicaba, Vitório Brugnorotto, os vereadores Professor Antonio, Marcia Rebeschini, Oseias Jorge, Silvio “Cabo” Natal e Paulinho Bichof e muitas outras autoridades e lideranças regionais.

“Essa é uma conquista do prefeito Leitinho. O Leitinho conquistou o governador Tarcísio desde o primeiro momento, quando eles se conheceram. (O Tarcísio) disse: ‘esse é o cara, uma pessoa simples, trabalhadora, que fala o que pensa. Vamos atender tudo que pudermos atender, porque Nova Odessa merece essa parceria com o Governo do Estado”, afirmou Gilberto Kassab às centenas de pessoas presentes.

“E felizmente, por orientação do governador Tarcísio, as coisas estão saindo, como o Corpo de Bombeiros, o Poupatempo, as 114 novas habitações. E você vai continuar contando com o Tarcísio. Tarcísio e Leitinho, Governo do Estado e Prefeitura de Nova Odessa, juntos, fazendo o melhor pela população. Tenho certeza de que essa parceria que se formou há quase dois anos vai se consolidar e que Nova Odessa vai continuar recebendo bons resultados”, completou o secretário de Estado.

“O Tarcísio entrou e destravou tudo que Nova Odessa precisava para crescer: Poupatempo, Corpo de Bombeiros, 114 novas unidades habitacionais populares que estavam ‘engavetadas’. Nossa cidade está ficando cada vez mais completa. Só temos que agradecer ao governador e ao secretário Kassab”, agradeceu Leitinho.

“Também precisamos lembrar e agradecer quem me ajudou a garantir o Poupatempo em Nova Odessa, que são os deputados Carlão Sampaio e Dirceu Dalben e meu ex-secretário de Desenvolvimento, o Rafael Brocchi. Eu tiro o chapéu para vocês”, completou o prefeito de Nova Odessa.

Durante a cerimônia, o prefeito de Nova Odessa anunciou ainda que o prédio do Poupatempo e Centro de Referência ao Empreendedor e Trabalhador está ganhando mais um novo serviço – o 9º balcão de atendimentos unificado no mesmo local. Trata-se de um PAV (Ponto de Atendimento Virtual) da Receita Federal.

“A Prefeitura oferece assim mais um serviço importante para os munícipes, que não precisam mais se deslocar mais a Americana ou Piracicaba. Fica tudo neste prédio grande, confortável, com toda as condições de acessibilidade, bem localizado, e ainda traz uma economia na quantidade de aluguéis que a Prefeitura pagava”, afirmou Leitinho.

Os demais serviços que compõem o Centro de Referência ao Empreendedor e Trabalhador de Nova Odessa são a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, o PLT (Posto Local do Trabalho), o Procon, o Posto do Sebrae Aqui, a agência do Banco do Povo Paulista, a Junta do Serviço Militar, o Detran.SP e a Sala dos Empreendedores. Todos estes serviços já estão atendendo ao público diariamente, na Rua Duque de Caxias, nº 600, no Centro.

