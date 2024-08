Copeiro, São Paulo fica no 0 no Uruguai pela Liberta

O São Paulo foi ao Uruguai na noite desta quinta-feira e empatou com o Nacional local em jogo de ida pela fase quartas-de-final da Copa Libertadores da América.

Na semana que vem, o Tricolor recebe o time uruguaio precisando fazer vitória simples para avançar para as semifinais.

Agora com técnico argentino (Zubeldia), o SPFC fez um jogo de estratégia, deu apenas um chute a gol e segurou o ímpeto oriental.

São Paulo faz clássico domingo

Em fases diferentes, Palmeiras e Tricolor se enfrentam no domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão vem pressionado com resultados ruins- eliminação na Copa do Brasil e aperto na Libertadores- e o São Paulo parece cada vez mais encontrar o melhor futebol nas mãos do argentino Zubeldia.

