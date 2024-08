MATURIFEST 2024 | Pesquisa “Diversidade Conectada 45+” combate a invisibilidade etária com mapa dos influenciadores maduros e diversos

Silver Makers, agência especializada em marketing de influenciadores maduros, concluiu uma pesquisa inédita que revela o perfil de quase 900 influenciadores prateados e traz análises detalhadas sobre os conteúdos produzidos por eles. Uma das curiosidades do mapeamento – produzido a partir de uma chamada nacional feita no primeiro semestre de 2024 – é o propósito de trazer diversidade de vozes dos produtores e envolver grupos LGBTQIAPN+, negros, pardos, indígenas, orientais e pessoas com deficiência.

A pesquisa será apresentada em 16 de agosto, às 17 horas, no MaturiFest 2024 – festival de trabalho e empreendedorismo para pessoas com mais de 50 anos. Em sua sétima edição, o evento deve receber 1.500 pessoas presencialmente, em São Paulo, e mais de 2 mil online para mais de 60 horas de conteúdos disseminados em palestras, painéis, oficinas práticas e sessões de mentoria individual focada em carreiras.

Segundo Cléa Klouri, uma das coordenadoras da pesquisa Diversidade Conectada 45+, os dados obtidos traçam um panorama da diversidade madura no Brasil, representada por influenciadores que têm entre 45 e 75 anos. “Consideramos esse levantamento um marco não somente por lançar luz na diversidade dos influenciadores maduros, mas por proporcionar a eles maior visibilidade. É muito interessante ver o número significativo de perfis ativos nas redes sociais e enxergar que há uma alta demanda de socialização de um grupo que representa a população que mais cresce no país. A longevidade ativa pode ser dimensionada nesta chamada que revela, ainda, quais são os desafios e as oportunidades para as marcas dialogarem com esse consumidor diverso”, aponta Cléa, cofundadora do Silver Makers.

Desde 2019, o Silver Makers pesquisa o mercado de influenciadores maduros no Brasil. Em 2020, a empresa lançou um mapeamento-base, levantando mais de 1.000 nomes de influenciadores 45+. No primeiro semestre de 2024, uma nova chamada aprofundou o conhecimento sobre esse público, partindo da premissa de investigar a diversidade dentro de uma profissão em franco crescimento, sobretudo entre os jovens. Dados da Nielsen (2022) apontam que o país tem mais influenciadores digitais do que médicos e dentistas, sendo o segundo do mundo com mais pessoas na atividade – o primeiro é os Estados Unidos. No Instagram, há 10,5 milhões de influenciadores, oito vezes o número de advogados e quase 20 vezes superior ao número de médicos.

SILVER MAKERS | Pioneiro no Brasil, o Silver Makers – agência especializada em Marketing de Influência produzido por criadores de conteúdo 45+ – foi fundado por Cléa Klouri, em 2019, e conta com os sócios Márcio Weiler, Mylla Vieira e Hilton Chamis. A startup usa inteligência de dados (produzidos pelo Data8) e conhecimento de mercado para gerar conexões verdadeiras e profundas de grandes marcas com o consumidor maduro. A empresa oferece uma solução completa de marketing de influência, envolvendo planejamento estratégico e conteúdo produzido por mais de 1.000 influenciadores digitais maduros em setores como moda, lifestyle, maturidade, universo feminino, finanças, comportamento, culinária, viagem, beleza, saúde e bem-estar. No DNA, o talento em aproximar as marcas do grupo de consumidores que mais cresce no país. De maneira genuína, a startup – que atende de pequenas empresas a multinacionais – realizou trabalhos importantes que aproximam as marcas do público maduro.

