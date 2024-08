Prefeitura abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional

A Prefeitura de Americana abriu inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional em parceria com o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). As vagas serão oferecidas junto aos territórios dos CRASs (Centros de Referência de Assistência Social).

As vagas são limitadas e prioritariamente destinadas aos inscritos no Cadastro Único, beneficiários do programa Bolsa Família, população migrante e refugiada, e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Os cursos serão realizados no início de outubro, promovidos por meio do Programa Futuro Certo, desenvolvido pelas secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Desenvolvimento Econômico.

Serão oferecidas as seguintes formações:

– Rotinas Básicas de Operador de Caixa

– Técnicas Básicas para Porteiro

– Técnicas Básicas para Ajudante de Cozinha

– Estratégias de Marketing Digital e E-commerce

– Fotografia Comercial com Celular

– Jardineiro

– Manutenção, Limpeza e Conservação de Ambiente

– Manicure e Pedicure

– Técnicas Básicas de Maquiagem

– Técnicas Básicas de Decoração, Recreação Infantil e Pintura Facial

– Preparação para o Mercado de Trabalho para Jovens

A idade mínima exigida é de 18 anos para todos os cursos, exceto para o de Preparação para o Mercado de Trabalho, que é destinado a jovens a partir de 16 anos. As inscrições podem ser realizadas até 9 de setembro através do link https://forms.gle/LcBdGXpBU7TNQvSD6 e diretamente nos CRASs.

As atividades serão desenvolvidas pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) nos bairros Guanabara, Mathiensen, Jardim Nossa Senhora do Carmo, Antônio Zanaga, Praia Azul e na nova sede da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Rua Purus, nº 31, São Roque).