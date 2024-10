"Copo" ionizador prometer matar 99% da Covid

A população mundial, que passou por uma pandemia, ainda se recupera dos efeitos da covid-19 e todas suas mutações. Por aqui tivemos crise provocada pela baixa umidade e pelas queimadas que assolaram todo o país, e tornou desafiadora uma das mais simples e vitais funções de um corpo vivo: respirar.

O ar puro das florestas tornou-se item escasso e uma tecnologia desenvolvida no Japão, trazida em exclusividade ao Brasil, pela Plasma Power consegue desativar desde bactérias e mofo até 99,999% da covid-19, certificada pela Unicamp, por meio de íons negativos e positivos.

Com eficiência certificada por mais de 35 instituições globais, incluindo a Universidade de Londres, Harvard e a Universidade de Columbia nos Estados Unidos, a tecnologia PlasmaCluster consegue gerar e emitir esses íons positivos e negativos encontrados na natureza.

Nos grandes centros urbanos há presença maior de poluição, vírus e bactérias, já que o ambiente possui um desequilíbrio de íons que dificulta a limpeza do ar e o deixa mais propenso para a proliferação de microrganismos causadores de diversas doenças e alergias.

Como funciona a tecnologia PlasmaCluster (anti Covid)

A tecnologia patenteada PlasmaCluster utiliza um processo de descargas de plasma para criar íons positivos e negativos, H+ e O2-, respectivamente. Ao aderir a superfície de mofo ou vírus presente no ar, transformam-se em radicais OH altamente oxidantes que removem o hidrogênio das proteínas da espícula de um vírus, por exemplo, os desativando.

O resultado dessa reação química retira o hidrogênio da proteína e retorna ao ar como água, H2O, à atmosfera. Desta forma a tecnologia PlasmaCluster consegue neutralizar contaminantes como vírus, bactérias, alérgenos, fungos e mofo.

A tecnologia de íons positivos e negativos é uma forma natural e não tóxica de purificação do ar, com segurança verificada com base no padrão GLP, Gases Liquefeitos de Petróleo, através das diretrizes internacionais sem emitir substâncias químicas nocivas.

Estudos indicam que ambientes com maior concentração de íons negativos e positivos estão associados à redução do estresse e ao aumento do bem-estar, proporcionando uma sensação de frescor e vitalidade.

Outros resultados como a hidratação da pele, cabelos, redução da oleosidade e eletricidade estática, eliminação de odores de cigarro, já possuem testes comprobatórios em diversos laboratórios do mundo.

Além disso, a tecnologia ajuda no alívio dos sintomas da asma, como certificado pela Universidade de Columbia (EUA), ajuda a diminuir o muco das vias aéreas que dificulta a respiração. Ajuda a prevenir alergias ao remover alérgenos como pólen e poeira. Também elimina o mofo, responsável por grande parte das alergias.

Para Natalia Máximo, diretora de marketing da Plasma Power, empresa responsável por trazer a tecnologia ao Brasil, proporcionar mais qualidade de vida é um dos principais pilares da empresa.

“A nossa missão é proporcionar um ambiente mais limpo e saudável. Com a vida moderna tornando-se cada vez mais corrida e a qualidade do ar em constante declínio, soluções como a nossa podem ajudar as pessoas a terem ambientes internos mais saudáveis e agradáveis”, conta.

Sobre a PlasmaPower

A empresa Plasma Power está há mais de 20 anos no mercado, dedicada a fornecer produtos com inovações tecnológicas para promover saúde e qualidade de vida.

Considerando os novos desafios que enfrentamos com o ar e as doenças transmitidas por ele, a Plasma Power trouxe com EXCLUSIVIDADE diretamente do Japão a tecnologia patenteada PlasmaCluster que transforma o ar da sua casa, escritório, clínica, no ar de floresta.