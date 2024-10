Fechando o extenso cronograma de ações deste “Outubro Rosa” 2024, a Prefeitura de Nova Odessa promove na próxima semana quatro dias de “Mutirão de Mamografias” gratuitas para moradoras da cidade. Os 280 exames previstos vão acontecer em consultórios móveis (os “Mamamóveis”), em dois endereços, para públicos distintos.

Iicialmente, nos próximos dias 29 e 30 de outubro (terça e quarta-feira), sempre a partir das 8h, haverá atendimento em “Mamamóvel” no novo CRESAM (Centro de Referência de Saúde da Mulher) da Prefeitura, para 140 pacientes de 40 anos ou mais com encaminhamento prévio e pré-agendamento junto à Rede Municipal de Saúde. O Centro de Saúde da Mulher está localizado na Rua Florianópolis, nº 305, no Jardim São Jorge.

A secretária municipal de Saúde Adriana Welsch frisou a importância dos “Mutirões de Mamografia” que acontecerão no Centro de Saúde da Mulher e no Fundo Social ainda Neste mês.

“Nos dias 29 e 30, o ‘Mamamóvel’ estará a partir das 8h da manhã no CRESAM para pacientes pré-agendadas. São mulheres que já passaram pela Atenção Básica, que já têm encaminhamento médico. E nos dias 31 e 1º de novembro, o ‘Mutirão’ acontecerá no Fundo Social, espaço da Melhor Idade, com demanda livre para todas as mulheres de 60 anos ou mais, com ou sem solicitação médica. Serão distribuídas 70 senhas por dia”, adiantou.

LIVRE DEMANDA

Já nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, também a partir das 8h, o Mutirão de Mamografias em “Mamamóvel” estará com “livre demanda” para mulheres de 60 anos ou mais no Fundo Social de Solidariedade/Espaço Melhor Idade. Serão, novamente, 70 exames por dia de atendimento.

Neste caso, não haverá necessidade de pré-agendamento ou encaminhamento de um médico da Rede Municipal de Saúde, bastando às idosas interessadas comparecerem no Fundo Social, localizado na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro (no antigo Clube Lítero).

Para a presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade e vice-presidente do CMDM (Conselho Municipal dos Direitos da Mulher), Rose Miranda, “garantiremos assim a facilidade, a segurança, o apoio e o acolhimento para nossas idosas fazerem este exame anual, que é fundamental para elas”. “Elas são amigas, uma vai trazer a outra, é um incentivo a mais. E aqui o exame está ‘vindo’ até elas, então garantimos assim essa importante ação de Saúde”, completou.