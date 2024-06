Corá com Molina e Panin na Casa Civil

O vereador Felipe Corá, acompanhado de sua assessoria, esteve na Casa Civil em São Paulo, onde foi recebido pelo novo assessor do governador Tarcísio de Freitas, Ricardo Molina. Durante a audiência, foram discutidas as preocupações com as longas filas de espera para cirurgias realizadas pelo Estado, afetando pacientes que aguardam meses para procedimentos essenciais.

O vereador solicitou a Molina que intermediasse com o secretário da Casa Civil, Arthur Lima, e com o secretário de Saúde, Dr. Eleuses Paiva, a implementação de uma força-tarefa em sua região para reduzir significativamente os tempos de espera.

Fala Corá

“A Saúde é uma das nossas principais bandeiras como vereador. Diariamente, recebo relatos de pessoas que aguardam por cirurgias há meses, procedimentos que são exclusivamente realizados nos hospitais estaduais”, afirmou o vereador.

O objetivo principal é apelar ao Governador Tarcísio para que organize um mutirão de cirurgias, focando especialmente na região de Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Nova Odessa, pertencentes à regional DRS-7.

“Estamos lidando com uma variedade de necessidades, desde cirurgias vasculares até procedimentos como cateterismo, cujos tempos de espera têm sido excessivamente longos, resultando em impactos significativos na saúde de milhares de pessoas”, concluiu o vereador.

