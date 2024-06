Patrícia Benhame homenageada como Funcionária Pública do Ano

O vereador Celso Ávila é autor da indicação do nome da servidora municipal Patrícia Benhame para o prêmio de Funcionário Público do Ano. Esse título, instituído pelo Decreto Legislativo nº 02/2014, tem o objetivo de homenagear os funcionários públicos municipais, ativos e inativos, em razão de mérito, iniciativa, produtividade e dedicação ao serviço público. Junto à proposição, o parlamentar apresenta breve biografia do homenageado.

Patrícia Benhame nasceu em Americana em 27 de dezembro de 1981

e se considera uma barbarense de coração, tendo crescido no bairro Jardim Esmeralda. Graduada em Administração de Empresas com Ênfase em Comércio Exterior pela FAM e atualmente estudando Arquitetura e Urbanismo na Anhanguera Educacional, ela acumula experiência em gestão de clientes e recursos humanos, tanto no setor privado quanto na Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste, onde desde 2012.

Na Administração, ela atua na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tendo iniciado na Casa do Trabalhador e agora como chefe de setor de relações de emprego. Seu compromisso como servidora pública é garantir excelência no atendimento ao público, orientando candidatos a empregos, emitindo carteiras de trabalho e respondendo às necessidades da comunidade com dedicação e serviço contínuo.

