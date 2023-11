Corá 'derrete' no facebook em 1 ano

O vereador bolsonarista Felipe Corá viu sua audiência

no facebook derreter em 1 ano. Enquanto Jair Bolsonaro (PL) era o presidente e ele passou por um problema de saúde, o engajamento em suas postagens no facebook tinham uma média de 250 reações no ‘face’.

Em 2023, após a eleição do presidente Lula, somente alguns postagens com notícias de origem duvidosa deram certo ‘gás’ ao vereador, mas elas raramente passam das 100 reações. A média deste ano é pouco superior a 50 reações. A queda é de quase 80% na principal rede do novato parlamentar.

Leia + sobre política regional

TVTODODIA- Ainda em 2022, quando era mais famoso, Corá se aventurou como apresentador na TV TodoDia, mas aparentemente o projeto durou pouco, porque em suas redes ou mesmo nas redes da TV seu nome ou o programa seguiram sendo apresentados.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP