O prefeito Chico Sardelli anunciou na tarde desta terça-feira (14) o programa “Nosso Centro”, que irá promover melhorias em toda a região do Calçadão de Americana. A ação é uma parceria entre as secretarias de Desenvolvimento Econômico, Obras e Serviços Urbanos, Meio Ambiente, Comunicação, estudantes do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Unisal e ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana).

O trabalho será realizado de maneira contínua e teve início nesta semana com diversas intervenções na região do Calçadão. O objetivo é deixar o espaço mais atrativo para os consumidores durante o período das compras de Natal, estimulando o comércio da região central.

Nesta terça, o prefeito recebeu no gabinete um grupo de estudantes do Unisal que participaram da confecção do projeto, orientado pela coordenadora do curso, Paula Marques Braga, que participou do encontro ao lado do reitor do Unisal, Padre Sergio Baldin Junior, e do coordenador da Extensão Universitária, Robert Nascimento. No encontro, as estudantes falaram sobre a concepção do projeto, que já está em fase de execução pela Prefeitura.

“Essa é uma ação que está envolvendo diversas secretarias com um objetivo em comum. E para projetar essas ações, contamos com o apoio dos estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo. Nosso objetivo é deixar nosso Calçadão bonito, atrativo, confortável, para que as famílias americanenses optem por fazer suas compras no Centro”, disse o prefeito Chico.

Para o vice-prefeito Odir Demarchi, esse é mais um desejo dos comerciantes e da população que está sendo executado pela gestão. “Estamos trabalhando para melhorar todas as regiões e a reforma do Calçadão sempre foi o nosso desejo. Estou muito feliz em ver essa obra sendo realizada e com o apoio do Unisal”.

“É uma demanda constante desta importante região econômica e histórica de Americana, e é uma cobrança que nosso prefeito Chico Sardelli sempre nos faz. Ano passado, realizamos um mutirão de manutenção, e esse ano conseguimos fazer mais trazendo melhorias visuais e de conforto para nosso querido calçadão”, comemorou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) está revitalizando todo o calçamento, pintura geral (bancos, postes e canteiro central), reforma geral do marco zero, instalação de novos mobiliários urbanos (bicicletário, lixeiras e bancos) e bebedouros.

“Essa revitalização é fruto de uma administração unida em prol do melhor para a cidade e para os americanenses. Sabemos o quanto essa reforma é necessária e importante. Parabenizo o prefeito Chico e o vice-prefeito Odir por conduzirem com maestria essa gestão”, afirmou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A Sosu também instalou postes de iluminação de LED na Praça Basílio Rangel e no letreiro turístico e construiu um novo ponto de táxi, com cinco vagas, na Avenida Doutor Antonio Lobo.

A Secretaria de Meio Ambiente revitalizará todo o paisagismo do Calçadão, realizando a adubação e o plantio de mudas apropriadas para o local. “Essa parceria entre as secretarias da Prefeitura irá proporcionar um conjunto de ações para deixar mais bonito o Centro da cidade. A Secretaria de Meio Ambiente vai promover melhorias no espaço, com paisagismo, colocando um pouco de verde, de alegria e vida nesta área tão importante”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

O nome “Nosso Centro” foi desenvolvido pela Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação, que fará a comunicação visual do Calçadão como parte do projeto de revitalização. “A marca foi inspirada na tradicional calçadinha portuguesa, presente no local, e traz um coração estilizado como parte da palavra ‘Centro’. Esse nome traduz o carinho que o americanense tem pela região central e resume a intenção do projeto, que é fazer com que o Centro seja cuidado por todos que ali trabalham e frequentam”, afirmou o secretário de Comunicação, Leon Botão.

Presidente da Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA), Marcelo Fernandes destacou as conquistas da atual gestão. “São grandes conquistas para a região central, com a reforma das calçadas, limpeza do calçadão, construção do novo ponto de táxi, que trará dignidade aos profissionais. O Chico conseguiu resgatar esse ponto de táxi e isso já foi uma grande vitória, mas não parou por aí, revitalizando a iluminação e dando uma nova cara ao local. Foram grandes conquistas que já aconteceram e hoje estamos anunciando toda essa revitalização, mostrando todo o carinho desta gestão pela nossa cidade”.

