Vovô de 70 vai em cana por estupro de menor

Um vovô de 70 anos foi preso esta terça-feira acusado

de ter estuprado uma menor de idade em Americana. A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e o Canil da Gama atuaram na prisão do idoso. Ele era procurado da Justiça por estupro de vulnerável no bairro Nova Americana.

A ação foi feita pela equipe do Canil inspetor Azanha, GMs A. Fernandes e César. Eles receberam a informação de que havia um mandado judicial e decidiram seguir para o local, na rua Tibiriçá.

No local, o homem foi abordado e, por meio de pesquisa pelo nome do indiciado, foi constatado o mandado de prisão.

Ele foi encaminhado para a delegacia onde e permaneceu preso,

