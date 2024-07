Coregasmo – sentir prazer sexual durante uma atividade física

Parece estranho, mas algumas pessoas sentem prazer sexual ao realizarem atividades físicas, tanto que podem chegar até ao orgasmo durante um exercício.

Essa condição tem nome, é o coregasmo. O estímulo às contrações de músculos e relaxamento do corpo em determinadas atividades físicas, é um grande indutor desta sensação de prazer.

Ou seja, não estamos falando da sensação de prazer que um indivíduo sente em praticar atividade física, mas sim na contração abdominal, lombar ou pélvica, provocada durante um exercício que pode estimular e induzir o orgasmo.

O coregasmo é uma reação física e química ao mesmo tempo, que mexe com o psicológico do praticante do exercício e, no fim das contas, gera o prazer e o orgasmo consequente.

Estudos mostram que é mais comum entre as mulheres, porém homens também podem sentir, quando estimulados por exercícios como agachamentos, levantamento de pesos, abdominais, yoga, spinning, ciclismo, entre outros. Atividades que estão relacionadas aos movimentos repetitivos da musculatura, assim como exercícios que envolvem contrações.

No campo emocional, o coregasmo é benéfico pois traz o relaxamento próprio do orgasmo para todo o corpo, desacelerando a mente e controlando o estresse. A sexualidade é uma fonte de prazer de extrema importância para a humanidade.

O alívio das tensões se dá, pois, o orgasmo é uma espécie de descarga que libera substâncias como a endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina. Cada uma delas provoca estímulos diferentes em nosso corpo proporcionando diversos benefícios.

Estimulado, o cérebro reage com sensações de bem-estar, de conforto, melhoria do estado de humor, através de uma elevada produção hormonal e, consequentemente, alcançando o tão desejado relaxamento e trazendo o alívio da tensão. Além disso, podemos perceber uma melhora no poder de movimento, na atenção e na memória.

Ganhos psíquicos adquiridos através dos movimentos contínuos que também contribuem para a ampliação da visão, da audição e do aumento das células de defesa, auxiliando assim, o aumento da imunidade.

Além disso, estudos revelam também dados que comprovam que quem pratica exercícios físicos regulares, tendem a elevar, de maneira significativa, seus níveis de lubrificação, desejo sexual. Melhorando ainda mais a qualidade de suas práticas sexuais.

Portanto, o ele é benéfico tanto para o corpo quanto para a mente. Assim como a prática diária de atividades físicas auxilia no relaxamento e na descarga da tensão, tão essenciais para aliviar o estresse, a angústia, as frustrações e as incertezas cotidianas, o orgasmo espontâneo contribui para a satisfação e o bem estar.

Sendo assim, é preciso se libertar dos tabus e das limitações em se permitir sentir prazer. Ao entender e aceitar que o orgasmo, nada mais é que um mecanismo de auxílio do corpo e da mente, fica mais fácil, eliminar os preconceitos e descobrir novas maneiras de vivência do prazer íntimo e pessoal.

Dra. Andréa Ladislau / Psicanalista

