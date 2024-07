Empresa de educação ensina idoso 60+ a mexer no celular

Vinicius Cani fundou a 60+Digital, uma empresa totalmente voltada para ensinar os idosos a mexer no celular e aproveitar todos os benefícios do mundo atual. A tecnologia para muitas pessoas acima dos 60 anos pode ser um meio desafiador e intimidador.

Fala o dono da empresa

“Nascemos com o objetivo de capacitar a geração da melhor idade acima dos 60 anos a desbravar o mundo digital sem receios, sem hesitação e sem depender de outras pessoas. Temos um canal no YouTube com mais de 200 mil inscritos que nasceu com a missão de ajudar ainda mais essa geração. Lá é possível encontrar centenas de aulas em vídeos. Com paciência e dedicação cada vídeo ensina o passo a passo de como dominar o celular e o computador e todos os dias disponibilizamos novas aulas. Além do canal também oferecemos cursos elaborados com módulos planejados e lições interativas. Costumo sempre dizer que nunca é tarde para aprender”, ressalta Vinicius Cani, fundador da 60+Digital, além de ser referência na inclusão digital e criador do método de ensino que simplifica a tecnologia atual.

De acordo com Cani, a 60+Digital vem ajudando milhares de pessoas a aprender a usar o próprio celular sem ter medo e sem precisar dos outros. “Nosso método é de fácil compreensão para a faixa dos 60 anos em diante seja por nossos vídeos do YouTube ou pelos cursos que oferecemos. Já ajudamos milhares de pessoas que desejam acabar com a dependência dos outros quando o assunto é celular”.

Para ajudar ainda mais os interessados acima dos 60 anos que desejam aprender a mexer no celular, a empresa irá promover a “Semana da Inclusão Digital”, um evento totalmente online e gratuito, onde Vinicius irá ensinar a usar o celular sem medo de danificar o aparelho, de alterar alguma configuração ou de excluir itens importantes.

“Esse evento é um grito de autonomia para essa faixa etária que sempre escuta: ‘mas eu já te ensinei isso’. Um tema importante que também iremos abordar é sobre o celular com armazenamento cheio, que acaba deixando ele lento. Mostraremos como é possível resolver esse problema. Nosso evento totalmente online e gratuito é para quem não aguenta mais depender dos outros para fazer coisas no seu próprio celular, essa é a chance para mudar essa realidade”, destaca Cani.

A “Semana da Inclusão Digital” irá acontecer nos dias 29, 31 de julho e 1 de agosto sendo composto por três aulas e cada uma com um conteúdo diferente oferecendo uma experiência de aprendizado completa. “Durante esses dias, os participantes terão a oportunidade de aprender sobre os diferentes aspectos do uso de tecnologia do celular de maneira prática e acessível”, finaliza Vinicius Cani.

