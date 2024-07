O problema é o Tigrinho? Psicólogo explica as polêmicas por trás do famoso game

Todos no Brasil estão cansados de ouvir o nome de um jogo que ficou muito popular no país, caindo no gosto do povo e na boca da mídia.

O Jogo do Tigrinho, como é conhecido o Fortune Tiger, é um jogo de caça-níqueis comum, criado pela PG Software.

Porém, por sua grande popularidade no país, começou a ser associado a golpes e frequentemente vemos reportagens na TV denunciando influenciadores envolvidos com o game.

Basta uma simples pesquisa sobre o Jogo do Tigrinho que encontramos diversos relatos de pessoas que tiveram vários problemas relacionados à falta de Jogo Responsável, com perdas vultosas, vício, dependência, casos de depressão e ansiedade.

Mas o que chama atenção é, a culpa é do Tigrinho? O Fortune Tiger é apenas mais um jogo de slot online que simula o famoso caça-níqueis, máquinas muito conhecidas em cassinos onde você põe o dinheiro e roda alguns itens na tela, com o direito de receber o prêmio a depender das combinações que saírem de cada rodada. Como ele, existem outras centenas de jogos similares, com inclusive as mesmas chances de ganhar/perder e com bônus similares oferecidos nas mesmas plataformas, que não recebem a mesma atenção.

O problema é o Tigre?

Embora seja importante falar sobre os riscos dos caça-níqueis online, ao isolar o problema a um jogo só, além de não criar a conscientização e educação necessária para que o público tenha noção de como funcionam os jogos, faz com que as pessoas culpem excessivamente um jogo em específico. Sendo assim, as pessoas não levam as mesmas críticas e receios para os outros jogos de slot, que são exatamente iguais e funcionam da mesma maneira. A conscientização dos apostadores passa, obrigatoriamente, pela educação sobre como os jogos funcionam, os seus riscos, as suas chances e os motivos de jogar, que devem se manter como entretenimento. Ao acusar o Jogo do Tigrinho de golpe, ou criar uma mídia excessiva em cima desse jogo, se permite que as pessoas continuem jogando os outros jogos de slot, com outras figuras que não o tigre, de forma irresponsável, por acreditar que o problema está no famoso “Jogo do Tigrinho” e não na forma como estão jogando os jogos de slot.

Como noticiar, então?