São Paulo fica no 0-0 com Juventude

O São Paulo não conseguiu passar pelo Juventude em jogo no estádio Mané Garrincha em Brasília.

O jogo foi ruim, mas teve um gol anulado que seria em favor do Tricolor.

Com o resultado, o time do argentino Zubeldia fica na 5a posição com 31 pontos.

O jogo aconteceu em Brasília por conta da ‘venda de mando de jogo’. Muitos torcedores reclamam deste tipo de atitude.

São Paulo na rodada

O Tricolor encerra o 1o turno do Brasileirão na próxima quarta-feira contra o líder do campeonato Botafogo (RJ).

