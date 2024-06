Corinthians abre 2-0 mas cede empate em Goiânia

Na noite desta terça-feira (11), o Corinthians entrou em campo para a disputa de mais um desafio pelo Brasileirão 2024. No estádio Antônio Accioly, em Goiânia, o Coringão ficou no empate com o Atlético-GO por 2 a 2, com dois gols de Yuri Alberto para o Alvinegro, pela 8ª rodada da competição nacional.

Com o resultado, o Corinthians soma mais um ponto e chega aos seis no total na tabela de classificação da competição e segue na luta por mais pontos.

Escalação

O técnico António Oliveira iniciou a partida com Carlos Miguel, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá, Hugo, Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Igor Coronado, Wesley e Yuri Alberto. Entraram durante a partida Gabriel Moscardo, Caetano, Giovane e Fausto Vera. Ainda estavam na reserva: Matheus Donelli, Diego Palácios, Gustavo Silva, Pedro Raul, Matheus Bidu, Biro, Matheus Araújo e Léo Mana.

Bola em jogo!

O Timão iniciou a partida jogando bastante no campo adversário. Logo nos primeiros cinco minutos, foram duas chances criadas. Na primeira, Breno Bidon finalizou após cobrança de escanteio, mas a bola subiu demais. Wesley também tentou no lance seguinte, fez boa jogada e chutou, mas a bola passou bem perto da trave esquerda do goleiro.

Aos 14 minutos, o Coringão abriu o placar em Goiânia! Cacá fez lindo lançamento para Yuri Alberto, que recebeu na grande área, cortou para o meio e finalizou forte, sem chances de defesa para o goleiro! 1 a 0 para o Corinthians!

Aos 22 minutos, quase o segundo gol alvinegro. Desta vez, Coronado cruzou pelo alto, Gustavo Henrique subiu mais que a defesa e mandou a bola em direção ao gol, no entanto, o goleiro conseguiu chegar nela e mandar para escanteio.

Aos 33 minutos, o Timão ficou com um a menos em campo. Gustavo Henrique recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

O Corinthians quase marcou mais um aos 43 minutos. Após boa troca de passes na entrada da área, Yuri Alberto conseguiu girar e finalizar por cima.

Após três minutos de acréscimo, o árbitro encerrou a primeira etapa.

Segundo tempo

O Coringão voltou para a segunda etapa sem alterações, mas realizou as duas primeiras logo aos nove minutos da segunda etapa: entraram Caetano e Gabriel Moscardo para as saídas de Igor Coronado e Breno Bidon.

Aos 17 minutos, saiu o segundo gol do Corinthians e de Yuri Alberto! Wesley cruzou na área para Garro, que só ajeitou para o meio, e o Camisa 9 chegou finalizando de primeira, estufando a rede! 2 a 0 Timão.

Aos 20, a equipe da casa conseguiu diminuir. 2 a 1 Corinthians.

A terceira alteração no Coringão foi aos 24 minutos, no ataque. Saiu Wesley para a entrada de Giovane.

A última mudança no Corinthians foi aos 31 minutos. Saiu o autor dos dois gols, Yuri Alberto, para a entrada de Fausto Vera.

Nos minutos finais, de pênalti, a equipe da casa conseguiu empatar: 2 a 2.

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo (16), pela 9ª rodada do Brasileirão 2024. O adversário será o São Paulo, na Neo Química Arena, às 16h.

