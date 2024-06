Morre Ricky Balada, músico pop de Americana

O músico pop brega de Americana faleceu esta quarta-feira. A informação foi postada no facebook por seu amigo Benex Silva.

O amigo postou a mensagem que vai abaixo.

Te amo e te honrarei pra sempre, meu querido! Seu legado de amor e suas memórias vão morar para sempre no coração de todas as pessoas que te conheceram! Pode ir em paz, meu amigo querido! Não poderemos mais contar com a sua presença física, mas seu espírito estará conosco em todos os momentos, todos os dias…