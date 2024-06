A vereadora Nathália Camargo (Progressistas) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações da prefeitura sobre o status das ações de recuperação do Ribeirão Quilombo previstas pelo Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

No documento a parlamentar destaca que, de acordo com o último relatório emitido pelo Consórcio, em 2018, a secretaria municipal de Meio Ambiente tinha a previsão de desassorear nos anos seguintes um trecho do ribeirão próximo à divisa com Nova Odessa.

“Há muitos anos a população aguarda essa revitalização, principalmente quem mora nas proximidades do Ribeirão Quilombo”, explica.

A autora pergunta no requerimento quais ações já foram executadas e previsão de futuras execuções, bem como informações sobre o desassoreamento. O requerimento será discutido pelos vereadores na sessão ordinária de terça-feira (18). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

