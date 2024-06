O craque da seleção e do futebol árabe vai ter seu contrato finalizado em 2025 e postou foto com a camisa do rubro negro carioca. No clube joga seu amigo Gabigol, que foi marcado na publicação.

INFERNO- Neymar, no dia 11 de junho de 2023 aguardava ansiosamente a chegada de Mavie e era noivo de Bruna Biancardi. Mas naquele dia, um domingo, há um ano, em um apartamento de luxo, em São Paulo, o camisa 10 deu uma escorregada: ficou com a influenciadora Fernanda Campos e ali decretava o início de um intenso inferno astral.

O Jogada10 vai te relembrar todo esse caso, o que aconteceu na vida do jogador, de Bruna Biancardi e das pessoas que estão ao redor do jogador brasileiro.

Grave lesão

Exatamente um mês depois de ser visto com duas mulheres na Espanha, Neymar lesionou gravemente. Durante uma partida entre Uruguai e Brasil, no estádio Centenário, o jogador levou uma entrada e machucou o joelho esquerdo. Ele precisou ser submetido a cirurgia em Belo Horizonte e um longo tratamento – que segue até hoje.

Fim do relacionamento

Com tantos problemas na vida extracampo, com especulações sobre traição, Bruna Biancardi anunciou nas redes sociais o fim do relacionamento com o jogador.

“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, escreveu nos Stories do Instagram.