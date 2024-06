Defensoria Pública da União realiza atendimento nos CRAS Mathiensen e Praia Azul

Os moradores dos territórios dos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) da Vila Mathiensen e da Praia Azul terão acesso aos serviços oferecidos pela Defensoria Pública da União (DPU) nos próximos dias 17 e 18 de junho.

Uma equipe de profissionais do órgão vai atender os munícipes para esclarecer dúvidas e prestar orientações sobre benefícios previdenciários (aposentadorias e auxílio-doença), LOAS (pessoa com deficiência e idosa) e medicamentos.

“A parceria firmada com a Defensoria Pública da União vai viabilizar consultas jurídicas gratuitas sobre várias questões. Será uma oportunidade para as famílias em situação de vulnerabilidade e risco social se orientarem e esclarecerem dúvidas sobre programas sociais, garantias de direitos e deveres”, explica a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

O mutirão de atendimento “DPU para Todos” é voltado para as famílias com renda bruta de até R$ 2 mil. Os agendamentos prévios dos interessados são realizados pelas equipes técnicas da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos nos CRASs.

“Os CRAS identificam as demandas mais solicitadas pela população dos territórios e buscam viabilizar o atendimento jurídico junto à Defensoria Pública, que desenvolve o projeto DPU Itinerante, realizado anualmente na cidade em parceria com a prefeitura”, diz Juliani.

No CRAS Mathiensen o atendimento será no dia 17, das 8h às 17h, na Rua Pica-Pau, nº 80, Jardim dos Lírios. No dia 18, no mesmo horário, a atividade será realizada no CRAS Praia Azul, na Rua Maranhão, nº 1.595.

