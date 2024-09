Corinthians começa luta contra rebaixamento hoje

Com 22 pontos e apenas quatro vitórias em 24 rodadas do Brasileirão, o Corinthians ocupa a 18ª colocação e enfrenta um momento turbulento no campeonato.

Restando somente 14 partidas para lutar pela permanência na primeira divisão, o Timão enfrentará três adversários da parte de cima da tabela nas próximas quatro rodadas, com duelos contra Flamengo, em Itaquera, Botafogo e São Paulo, fora de casa, além do Atlético-GO, confronto direto na parte de baixo.

Segundo a Odds&Scouts, uma das principais fontes de dados e estatísticas para eventos esportivos, e algumas das principais plataformas de apostas consultadas no país, como Bet7k, Casa de Apostas, EstrelaBet, BETesporte, Onabet, galera.bet e Reals, o Corinthians é o quarto clube mais cotado ao rebaixamento, com odds de 1.68. Atlético-GO, com 1.12; Cuiabá, com 1.22; e Vitória, com 1.36; são os únicos times com cotações abaixo do alvinegro.

A última vez que a equipe de Ramón Díaz somou três pontos foi contra o Bahia, fora de casa, em confronto válido pela 18ª rodada, realizado há mais de um mês, no dia 21 de julho. Desde então, o Timão empatou com Grêmio, Red Bull Bragantino, Fluminense e Juventude, além de ser derrotado por Fortaleza e Atlético-MG.

Corinthians e apostas

“Situação vermelha é desde que chegamos, está complicada. Quando chegamos estava mais complicada. Sabemos a situação que estamos e vamos brigar até o fim. Sigo tendo a mesma fé”, disparou Ramón.

Para alcançar o “número mágico” dos 45 pontos, o Alvinegro precisa de uma campanha com seis vitórias, cinco empates e três derrotas, o que exige mais vitórias nas próximas 14 rodadas do que as quatro conquistadas nas 24 disputadas até agora.

Assim, segundo estudos sobre a probabilidade de rebaixamento no Brasileirão, realizados pelo Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Corinthians tem atualmente 66,4% de risco de rebaixamento. O Fluminense, primeiro time fora do Z4 neste momento, tem 32,9% de chance de queda.

