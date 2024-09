Mancha Verde Americana declara voto em Renan de Ângelo

A Mancha Verde Subsede Americana decidiu apoiar para vereador o ‘nosso amigo’ Renan De Angelo número 2xxxxx.



Renan é suplente de vereador e sempre nos ajudou nas ações sociais e esportivas da subsede.

Segue a nota da Mancha Verde

Acreditamos no potencial do trabalho que o Renan de Angelo pode desenvolver na Câmara Municipal de Americana.

Leia + sobre política regional

Por isso pedimos para toda coletividade palmeirense que possa estar nos ajudando a eleger Renan de Angelo como vereador, votando no número xxxxx e que possamos continuar tendo aliados no âmbito legislativo, o que é muito importante para continuarmos com os nosso objetivos de Mancha Alvi Verde, representado a Sociedade Esportiva Palmeiras em Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP