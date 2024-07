O Corinthians decidiu demitir o treinador português Antonio Oliveira.

Leia abaixo nota divulgada no começo da tarde desta terça-feira.

O Sport Club Corinthians Paulista informa que António Oliveira não é mais o treinador da equipe principal masculina de futebol.

Além dele, seus quatro auxiliares, Bernardo Franco, Bruno Lazaroni, Diego Favarin e Felipe Zilio, deixam o comando técnico do Alvinegro. Eles foram comunicados no início da tarde desta terça-feira (02), em reunião com o executivo de futebol, Fabinho Soldado.

O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados ao Corinthians e deseja sucesso nas sequências de suas carreiras. O treino de hoje será comandado por Raphael Laruccia, da equipe sub-20 do Corinthians.

