Agenda de eventos na Tchéquia em Julho

Veja notícias internacional e turismo

Graças aos patrocinadores e mecenas, o Bohemia Jazz Fest se tornou um ritual de verão em que os fãs de jazz de toda a Europa Central se reúnem nas praças das cidades históricas tchecas para ver e ouvir os melhores artistas de jazz do mundo, totalmente gratuito! Você também pode ouvir uma mistura fenomenal de blues, funk e world music.

Colours of Ostrava (Cores de Ostrava)

16-19 de julho

www.colours.cz

O Colours of Ostrava é realizado todos os anos em Ostrava, na antiga siderúrgica de Vítkovice. O programa do festival multigênero oferece regularmente mais de 350 apresentações em vários palcos. Aqui você pode ver mais de 120 bandas e participar do fórum de discussão internacional Meltingpot. Haverá teatros profissionais e amadores, workshops, filmes, instalações de arte e outras atividades associadas em mais de 20 palcos. Em 2017, o festival Colours of Ostrava foi incluído entre os dez maiores festivais de acordo com a prestigiada pesquisa do European Festival Awards. Vai ser fenomenal!

Festival Rural de Holašovice

18-20 de julho

www.holasovice.eu

Uma festa folclórica forma a base do festival folclórico de três dias realizado na pitoresca vila de Holašovice, localizada na charmosa zona rural do sul da Boêmia, perto de České Budějovice.

Você pode ver artesanatos tradicionais e não tradicionais, locais e estrangeiros, na espaçosa praça cercada por belas casas de fazenda rústicas. Aqui você pode comprar uma variedade de cerâmicas, produtos de couro e vime, rendas de bilro, roupas tecidas e muito mais.

As crianças encontrarão aqui oficinas artísticas criativas nas quais poderão experimentar a impressão de camisetas e bolsas, criar um escorredor, decorar pão de mel ou bater na bigorna. Há também uma programação cultural que dura o dia inteiro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP