Mãe e filha vão em cana após investigação de extorsão

Mãe e filha foram presas esta terça-feira em Sumaré após investigação começada em Barretos as apontar como praticantes de extorsão contra um homem da cidade.

C.C.S, 20 anos, estudante e J.C, 48 anos, autônoma, foram detidas em ação da DIG de Americana. Além das duas, também foram apreendidos um carro Marca/Modelo: FORD/ECOSPORT SE AT 1.5, 4 aparelhos Celulares, notebook e um tablet.

Mãe e filha eram investigadas

Na manhã desta terça-feira (2), as Delegacias de Investigações Gerais (DIG) de Barretos e Americana prenderam duas mulheres em cumprimento de mandado de prisão temporária no bairro Condomínio das Camélias em Sumaré. As capturadas foram localizadas no endereço Alameda das Cássias, 315.

Durante a operação, foram apreendidos quatro aparelhos de celular, um tablet, um notebook e um veículo Ford/Ecosport de cor preta. Os itens foram encontrados no quarto da residência das detidas.

Após a leitura dos direitos constitucionais, as duas informaram que não possuem advogado e que suas famílias estavam cientes da prisão.

Ambas foram encaminhadas para a Cadeia de Monte Mor, onde permanecerão à disposição da Justiça.

As investigações seguiram por Barretos/SP, diante de uma extorsão, por uma vítima, de 55 anos, o veículo ficou apreendido por determinação do delegado de Barretos que segue nas investigações.

