O Corinthians foi até o Rio de Janeiro na noite deste sábado e saiu com um 0 a 0 frustrante diante do Fluminense.

O resultado também foi ruim para os cariocas. O Timão chegou a abrir o placar no segundo tempo, mas a revisão do VAR mostrou falta ainda no início da jogada e frustrou os paulistas.

Os dois times seguem na parte de baixo da tabela e ainda esperam resultados do restante da rodada. O Timão ainda aparece à frente do Fluminense.

O alvinegro deixa momentaneamente a zona da degola com 22 pontos, um a mais que Vitória e Fluminense- estes na zona de rebaixamento.

O Corinthians volta a jogar na próxima terça-feira diante do Bragantino, no jogo de volta das quartas-de-final da Copa Sulamericana.

O mosqueteiro joga por um empate para avançar no torneio.

