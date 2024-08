Twitter/X deve fechar no Brasil e Musk culpa Xandão

O X, antigo Twitter, não tem mais operação no Brasil desde este sábado (17).

De acordo com Elon Musk, dono da rede social, o país impõe censura à rede social na pessoa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após os inquéritos sobre a atuação do dono da plataforma em campanhas de desinformação contra as instituições brasileiras.

Pelo X, Musk publicou a decisão em inglês e português, afirmando que o X não seguiria as determinações do STF de retirar contas do ar. O Supremo decidiu pela suspensão de perfis da rede social que continham discurso de ódio e desinformação – para o X, o movimento foi interpretado como censura.

“Se tivéssemos concordado com @alexandre não teríamos como explicar nossas ações sem nos envergonharmos”, afirmou Musk pela rede social.

“Apesar de nossos inúmeros recursos ao Supremo Tribunal Federal não terem sido ouvidos, de o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e de nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo em nossa plataforma, Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal”, explicou a conta do X responsável pelos comunicados legais da empresa.

