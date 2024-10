Corinthians fica no 2 a 2 frustrante diante do Racing

Corinthians e Racing ficaram no empate na primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana.

Na Neo Química Arena, as equipes ficaram no 2 a 2 na noite desta quinta-feira. Yuri Alberto (duas vezes), marcou os gols do Timão, enquanto Salas e Martinera anotaram os tentos do time argentino.

O primeiro tempo foi sob dilúvio. Com muita chuva em Itaquera, quem saiu na frente foi o Racing, que logo aos cinco minutos de jogo abriu o placar com um belo gol de Maximiliano Salas, que aproveitou falha da defesa do Timão e encobriu Hugo Souza, adiantado.

O Corinthians, porém, não se abateu e logo conseguiu empatar cinco minutos depois. Memphis Depay fez linda jogada, tirou quatro defensores da jogada e só rolou para Yuri Alberto. O camisa 9 deu a famosa cavadinha e fez o primeiro do Timão.

Corinthians firme

A chuva apertou e o jogo ficou ainda mais disputado, com o gramado da Arena apresentando algumas poças devido a força da tempestade que rolou em Itaquera. Mesmo assim, a virada saiu. Romero roubou bola no meio-campo, Garro conduziu e achou Yuri Alberto. De fora da área, o centroavante bateu forte e fez o segundo do Corinthians na partida.

Na volta do intervalo, a chuva diminuiu e o Racing melhorou. Com 9 minutos, Martirena passou por três, tabelou com Almendra e fez um golaço para empatar a partida.

Em jogo teno, o Corinthians só conseguiu assustar na reta final. Coronado fez boa jogada e encontrou Yuri Alberto em lindo cruzamento. O camisa 9 ajeitou para Romero, mas o paraguaio chegou atrasado e chutou por cima do gol vazio. Logo depois, foi a vez de Alex Santana também perder chance de frente ao gol, mas o volante parou em defesa do goleiro.

