Musical que narra a história de Elza Soares emociona e diverte Iracemápolis

Com texto de Pedro Henrique Lopes, direção de Diego Morais, direção musical de Gabriel Quinto e Tony Lucchesi e coreografias de Viviane Santos, o espetáculo A Menina do meio do mundo – Elza Soares para crianças leva ao palco de Iracemápolis a relação afetuosa entre Elza Soares e sua mãe Rosária, os desafios na criação de uma criança com poucos recursos financeiros, a importância do afeto entre as pessoas, a finitude da vida e, principalmente, a valorização da mulher negra em uma sociedade regida por homens brancos. Promovido pela Fundação ArcelorMittal há 14 anos, o Diversão em Cena é o maior programa de formação de público de teatro infantil do país

Este é o sétimo espetáculo do projeto Grandes Músicos para Pequenos, criado com o objetivo de apresentar os grandes nomes da MPB para as novas gerações, em espetáculos que reúnem toda a família. Depois de Luiz Gonzaga, Braguinha, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Raul Seixas e Elis Regina, chegou a vez de Elza Soares ganhar sua homenagem.

A Menina do Meio do Mundo – Elza Soares para Crianças apresenta as atrizes Merícia Cassiano no papel de Elzinha e Anna Paula Black como Dona Rosária, além de Lucas da Purificação (Alair), Elis Loureiro (Dindi) e Caio Nery (Guri) em uma história ficcional que resgata algumas passagens da trajetória de Elza Soares. Em uma delas, a cantora é ridicularizada em um programa de calouros apresentado por Ary Barroso, mas deu a volta por cima ao falar da fome do povo pobre. Na trilha sonora, estão grandes clássicos da MPB imortalizados por Elza, como “Meu Guri”, “A Carne”, “Se Acaso você Chegasse”, “Mas que nada”, “Lata D’Água”, “A Mulher do Fim do Mundo” e muitos outros, em arranjos pensados para as novas gerações.

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA

Iracemápolis

26 de outubro, sábado, às 16h

A Menina do Meio do Mundo – Elza Soares para Crianças

Local: Teatro Prefeito Virgínio Ometto

Endereço: R. Pedro Chinelato, 203, Centro, Iracemápolis, SP.

Duração: 55 minutos.

Classificação: A partir de 2 anos.

Preço: Entrada gratuita.

Link para retirada de ingressos: A menina do meio do mundo – Elza Soares para crianças em Iracemápolis – Sympla

Acesso e formação de público

Para contribuir com a democratização do acesso à cultura, a Fundação ArcelorMittal atua com a formação de público e a formação de profissionais para atuarem na área cultural. Neste contexto, destaca-se o Diversão em Cena. Realizado em parceria com grupos e produtores culturais, que contam com patrocínio da ArcelorMittal e Belgo Arames por meio das Leis Federal, Estaduais e Municipais de Incentivo à Cultura, a iniciativa leva apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas de todo o Brasil. Em 14 anos de programa, o Diversão em Cena já ultrapassou 3 mil espetáculos pelo país e alcançou um público de cerca de 1,3 milhão de pessoas.

Sobre a Fundação ArcelorMittal

A Fundação ArcelorMittal é o núcleo de investimento e transformação social do Grupo ArcelorMittal, e sua estratégia principal se divide em três eixos de atuação: educação, cultura e esporte. Por meio de projetos e iniciativas nessas áreas, se propõe a transformar a vida de crianças e jovens de forma coletiva e participativa, compartilhando conhecimento e inovação, contribuindo para a inclusão e a formação de cidadãos para um futuro melhor. Saiba mais em: www.famb.org.br.

Sobre a Magenta Cultural

A Magenta é uma empresa que contribui para realização de projetos culturais nas suas mais diversas linguagens, oferecendo plano de gestão e produção aos realizadores.

Desde o início de suas atividades no início de 2013, a empresa esteve presente em projetos de responsabilidade sociocultural, de marketing cultural, de acessibilidade, todos realizados com equipes multidisciplinares e processos colaborativos.

A empresa é fruto da especialização de Maysa Lepique (gestora responsável) que ao longo de sua carreira como atriz sempre esteve envolvida no planejamento, gestão, administração financeira e produção de projetos teatrais.

Sobre a Mina Cultural/ EXPERIÊNCIA, CRIATIVIDADE, INOVAÇÃO E ESTRATÉGIA

Com o slogan “Apoiando marcas a mudar o mundo”, a Mina Cultural atua desde 2007 no fortalecimento da imagem e do propósito de empresas por meio de projetos transformadores. Conectar marcas às demandas da sociedade por meio de projetos de impacto, inspirando empresas a serem agentes de transformação, criando soluções criativas e inovadoras para questões sociais e ambientais gerando valor compartilhado.

A Mina Cultural viabiliza a realização de centenas de projetos culturais, esportivos, de saúde, educação e direitos humanos, para os mais diversos públicos em todas as regiões do Brasil, sempre comprometida com empresas que contribuam para um mundo mais justo e sustentável, assumindo responsabilidades e abraçando causas para reforçar sua identidade.

FICHA TÉCNICA

Direção Geral: Diego Morais

Direção Musical e arranjos: Gabriel Quinto e Tony Lucchesi

Coreografias: Viviane Santos

Roteiro Original: Pedro Henrique Lopes

Elenco: Merícia Cassiano (Elza), Anna Paula Black (Dona Rosária), Lucas da Purificação (Ary e Alair), Elis Loureiro (Dindi) e Caio Nery (Guri)

Cenário: José Cohen e Clivia Cohen

Figurinos: Lucila Belcic e Clivia Cohen

Cenotécnico: André Salles

Iluminação: Lucio Bragança Junior

Operação de Som: Leonardo Carneiro

Assistentes de Produção: Heder Braga e Layla Paganini

Produção e realização: Entre Entretenimento

CRÉDITOS REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Estúdio – Andrea Rocha / ZBR

Cena – Junior Mandriola

