ClickBus oferece desconto de R$50 de passagens para segundo turno das eleições municipais

A ClickBus, maior plataforma de soluções para viajantes e viações do setor rodoviário no Brasil, lança campanha “Ida e Volta” para o segundo turno das eleições municipais. A empresa disponibilizará cupom de desconto de R$50,00 para as passagens adquiridas para o próximo domingo (27).

A promoção inicia a partir desta quarta-feira (23) e vai até domingo para todas as cidades do Brasil que terão 2° turno das eleições municipais. Lembrando que a promoção especial vale apenas para as compras de passagens ida e volta, disponíveis no site e aplicativo da ClickBus.

