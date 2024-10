Teatro Municipal Lulu Benencase recebe espetáculo de dança “Entre Passos” no fim de semana

A dança estará em destaque no Teatro Municipal Lulu Benencase neste fim de semana, com o 33º espetáculo “Entre Passos”, da academia Physical Center. No sábado (26), a apresentação será às 19h, e no domingo (27), às 18h.

O público irá acompanhar coreografias de estilos variados, com a participação de cerca de 100 alunos da escola e convidados. Os ingressos estão à venda na bilheteria e no site www.entravip.com.br, e custam entre R$ 50 e R$ 100.

“Os espetáculos de dança das academias da cidade são sempre de alto nível, trazendo o resultado de todo o trabalho realizado com os alunos. Promovem a arte e a criação, incentivando a cultura e levando entretenimento às pessoas”, destaca a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

A bilheteria do Teatro Municipal funciona de terça-feira a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h. O endereço é Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol. Informações pelo telefone: (19) 3408-4815.

